Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović Sofronijević izjavila je danas da je brzom prugom od Beograda do Novog Sada od njenog otvaranja, u martu 2022. godine, do 14. septembra 2025. godine prevezeno 12,5 miliona putnika.

Navela je da je za isti period, od kako je puštena u redovan putnički železnički saobraćaj, tom deonicom putovalo 6,1 milion putnika najsavremenijim vozom "Soko".

"Očekujem iste, ako ne i više i bolje rezultate i na deonici od Beograda do Subotice. To nam daje priliku da upoznamo nove ljude, nova mesta, da stvorimo nova prijateljstva", rekla je Damnjanović Sofronijević za TV Pink.

Brza pruga od Beograda do Novog Sada otvorena je u martu 2022. godine nakon probne vožnje brzim vozom "Soko" kojoj su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban.

Tri i po godine kasnije, kao što je najavljeno, predsednik Vučić otvorio je 3. oktobra deonicu brze pruge od Novog Sada do Subotice.

