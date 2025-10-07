Slušaj vest

Objašnjava da su tome doprineli nepovoljni klimatski uslovi.

"Za nijansu bolje su prošli proizvođači koji su imali sisteme za navodnjavanje i orošavanje u odnosu na one koji su u sistemu suvog voćarenja", ocenjuje Zujalović.

Dodaje da na visokim dnevnim temperaturama ni sistemi za navodnjavanje nisu od velike pomoći.

"Svedoci smo klimatskih promena koje se dešavaju i prethodnih 10-20 godina, koji se manifestuju u sve većim klimatskim ekstremima koji sve češće pogađaju našu voćarsku proizvodnju. Ova godina bila je tipičan primer: niz nepovoljnih uslova doveo je do značajnog smanjenja prinosa maline", navodi uz isticanje prolećnih mrazeva, čak u aprilu i maju.

ni sistemi za navodnjavanje nisu od velike pomoći Foto: Kurir/T.I.

Objašnjava da malina inače dobro podnosi mraz jer kasno cveta, ali da je ove godine pretrpela značajna oštećenja na pupoljcima i mladim prirastima koji su se tek bili razvili.

Utom su se, nastavlja, dogodile obilne padavine, koje takođe nisu pogodovale razvoju voćke.

"Kada se očekivala stabilizacija usledio je veoma dug sušni period praćen izuzetno visokim dnevnim temperaturama. Dogodilo se da je jun i ako jedan od dva statistički najkišovitija meseca u godini prošao bez padavina", šokiran je Zujalović.

Visoka otkupna cena od 600 dinara po kilogramu i više, delimično je ublažila gubitke proizvođača, dodaje. A uprkos teškoj godini proizvođače savetuje da ne odustaju od proizvodnje i ne zapuštaju svoje malinjake.

Maline Foto: Kurir/T.I.

"Treba do kraja vegetacije odratiti sve potrebne agrotehničke mere i pravilno održavati zasade da bi u dobroj kondiciji dočekali zimsko mirovanje i spremni ušli u narednu proizvodnu godinu. Uvidom sa terena može se zaključiti da uprkos svemu, u većem broju pregledanih zasada izdanci za sledeću godinu su dobro razvijeni i imaju zadovoljavajuću dužinu i debljinu za ovaj period vegetacije", kaže, dodajući savete i o budućem unapređenju sistema za navodnjavanje i orošavanje.