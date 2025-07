Po nalogu Veterinarske inspekcije za Pčinjski okrug, JKP „Komrad” zatvorio je prostor stočne pijace u selu Ristovac, najveće na jugu Srbije. Razlog je „pojava afričke zarazne svinjske kuge na području Kosova i Metohije”, pa je pijaca zatvorena do daljeg, s obzirom na to da se zaraza, kako procenjuju veterinari, brzo širi. To je izazvalo nezadovoljstvo ovdašnjih trgovaca stokom, koji su nastavili da trguju na prostoru ispred pijace, čije kapije su zakatančene.