Nemačka policija je izdala upozorenje građanima nakon što su se u petak 12. septembra u gradu Osterode am Harc, koji se nalazi u nemačkoj saveznoj zemlji Donja Saksonija, pojavile lažne novčanice od 50 evra.

Reč je o filmskom novcu koji na prvi pogled izgleda kao pravi, ali nije zakonsko sredstvo plaćanja.

Prema policijskom izveštaju, više prolaznika primetilo je lažne novčanice na ulici i to u centru grada, kao i u području Katzenstein.

Policija ističe da se radi o tzv. filmskom novcu koji se koristi za potrebe snimanja, ali je u ovom slučaju nezakonito pušten u opticaj.

Kako se navodi, novčanice se mogu lako prepoznati:

Nedostaju ključni sigurnosni elementi – nema vodenog žiga, holograma ni sigurnosne trake.

Na ivici svake novčanice jasno je ispisano: "This is not legal, it’s to be used for motion props" ("Ovo nije legalno, namenjeno je kao filmski rekvizit").

Sve lažne novčanice nose istu serijsku oznaku: GQ32335888.

Uprkos ovim očiglednim razlikama, lažnim je novcem već plaćano u supermarketima i restoranima, što je pokrenulo zvaničnu istragu zbog sumnje na krivično delo puštanja lažnog novca u opticaj.

Policija i dalje traga za osobom ili osobama koje su novčanice distribuirale po gradu. Građani koji imaju bilo kakve informacije pozivaju se da se jave Policijskoj stanici Osterode.

Broj falsifikata raste

Novi podaci Nemačke savezne banke (Deutsche Bundesbank) za 2023. godinu otkrivaju zabrinjavajući trend: broj falsifikovanih novčanica u Nemačkoj porastao je za 28,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema izveštaju, prošle godine u nemačkom platnom prometu otkriveno je i povučeno iz opticaja oko 56.600 lažnih evro-novčanica, ukupne vrednosti od 5,1 milion evra.

Najčešće su se krivotvorile 50-evro novčanice, koje su činile čak 38 odsto svih zaplenjenih falsifikata. Slede ih 10- i 20-evro novčanice sa zajedničkim udelom od 28 odsto, što predstavlja pad u odnosu na prethodnu godinu, kada su činile 37 odsto svih falsifikata.

Zabrinjavajuće je i što su zabeležene značajne stope porasta u krivotvorenju 200- i 500-evro novčanica, i to za čak +266 odsto i +167 odsto. Ovaj skok povezan je s nekoliko većih slučajeva prevara pri kupovini luksuzne robe, gde su korišćene upravo visokonamenske novčanice.

Velik broj zaplenjenih lažnih novčanica lako je prepoznatljiv, jer nedostaju osnovni sigurnosni elementi poput vodenog žiga i sigurnosne trake.

Filmski novac se ne sme dalje širiti, niti vraćati osobi od koje ste ga dobili. Policija apeluje da se sve pronađene lažne novčanice odmah predaju vlastima, kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje i sačuvali potencijalni otisci prstiju počinilaca.