Slušaj vest

Jedini službeni izvor su podaci o prošlogodišnjem poslovanju objavljeni na portalu Poslovna.hr, na temelju finansijskog izveštaja Zvečeva. Iz njih pak nije posve jasno ide li ova fabrika prema kraju svog postojanja ili je novi vlasnik na neobičan način vodi prema njenom novom početku, piše Lider, a prenosi Biznisinfo.

Na proleće prošle godine dotadašnji većinski vlasnik Zvečeva Zdravko Alvir prodao je svoj vlasnički udeo firmi "Felxway Adriatic" čiji je osnivač kompanija "Flexway" sa sedištem u Dubaiju, u vlasništvu ruskog milijardera nastanjenog u Australiji Denisa Štengelova.

Kako je Štengelov, između ostalog, vlasnik maloprodajnog lanca Jarče! s oko hiljadu supermarketa u Rusiji, očekivalo se da će Zvečevo prosperirati na proizvodnji slatkiša za taj lanac, to više što je u prethodnom periodu steklo sasvim lepu reputaciju kao proizvođač privatnih trgovačkih marki za više velikih maloprodajnih lanaca u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji, na čemu je dosta godina ostvarivalo više od pola prihoda od prodaje.

Međutim, s dolaskom novog vlasnika prošle godine su došle i nove strateške odluke o daljem smeru poslovanja, a jedna od njih je, kako neslužbeno saznaje Lider, i to da prestanu da se proizvode privatne robne marke.

O tome čime će se prihod od toga nadoknaditi, ne zna se ništa. Kako bilo, ta odluka je već u prošloj godini rezultirala padom prihoda od devet odsto u odnosu na godinu pre i gubitkom u poslovanju od 6,1 miliona evra, iznosom koji je blizu polovine prošlogodišnjih prihoda (13,2 miliona evra).

O važnosti Zvečeva za lokalnu zajednicu

Zvečevo je decenijama bilo jedan od simbola cele Slavonije, ne samo kroz prepoznatljive brendove, nego i kroz ekonomski značaj. Kompanija je u svojim najboljim danima zapošljavala više od 1.000 radnika i činila okosnicu lokalne industrije.

Svaka promena vlasništva ili strategije direktno utiče na lokalnu ekonomiju, pa se u javnosti s pravom postavlja pitanje kako će novi poslovni planovi uticati na Požegu i okolne gradove.

Širi trend u industriji

Odluka da se prekine proizvodnja privatnih robnih marki događa se u trenutku kada je evropska konditorska industrija pod velikim pritiskom. Troškovi sirovina, posebno kakaoa, beleže rekordne vrednosti, dok potrošači sve više traže proizvode višeg kvaliteta ili zdravije alternative.

Mnoge kompanije u EU, poput Nestléa i Ferrera, ulažu u inovacije i premium linije proizvoda kako bi se prilagodile tim trendovima. Ako Zvečevo ne pronađe novi, održivi model poslovanja, rizikuje da izgubi konkurentnost na tržištu.

Neizvesnost oko planova novog vlasnika

S obzirom na to da je vlasnik Zvečeva Denis Štengelov istovremeno prisutan i na tržištima Rusije, Australije i Bliskog istoka, analitičari ističu da bi njegov plan mogao da bude usmeren na izvoz proizvoda na istočna tržišta, koja nude potencijal za rast.

Međutim, ćutnja uprave i izostanak jasne komunikacije prema javnosti i zaposlenima stvara prostor za spekulacije i strah. Bez jasne strategije, teško je proceniti hoće li Zvečevo postati regionalni izvozni centar ili će se suočiti s daljim padom proizvodnje.

Ključni period za kompaniju

Pred Zvečevom je period ključnih odluka. Kompanija koja je decenijama gradila ime kroz proizvode koji su obeležili detinjstva mnogih generacija sada stoji pred raskrsnicom – između mogućnosti za obnovu i modernizaciju ili postepenog gašenja proizvodnje.

Od poteza novog vlasnika i podrške lokalne zajednice zavisi hoće li Požega zadržati jednog od svojih najpoznatijih industrijskih brendova bivše Jugoslavije.

Kurir Biznis/B92/Biznisinfo.ba

BONUS VIDEO