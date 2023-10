OVE ROBNE MARKE OSVAJAJU SRPSKO TRŽIŠTE: Jeftinije su i do 40 % od velikih brendova, a ima ih u svim većim trgovinskim lancima

U vreme ekonomske nestabilnosti u ponudi trgovinskih lanaca u Srbiji sve je više proizvoda privatne, ili trgovačke robne marke. Takve artikle proizvođači namenski prave pod imenom brenda i za potrebe velikih trgovinskih lanaca. To su proizvodi dobrog kvaliteta. Potrošači im ukazuju sve više poverenja, a cena im je i do 40 odsto niža od cene velikih brendova.

Tržište privatnih robnih marki u Srbiji je u razvoju. Procenjuje se da je na našem tržištu od 8 do 16 odsto takvih proizvoda, a svi veliki trgovinski lanci imaju ih u ponudi. Oni su 10 do 40 odsto jeftiniji od brendiranih, a dostupni su najviše u Beogradu i Vojvodini.

- Ako ste u određenoj prodavnici, imate njihov brend. Onda od njihovog brenda biram proizvode koji su kvalitetniji - navodi jedna od anketiranih Beograđanki.

foto: Profimedia

Njen sugrađanin kaže da je zadovoljan i da je kvalitet dobar. Potrošači su sve zainteresovaniji za proizvode privatne robne marke, potvrđuju i trgovci.

- Godinama unapređujemo asortiman i negujemo kvalitet privatne robne marke. Кupci to prepoznaju. Zato ovaj segment kontinuirano iz godine u godinu raste. Ove godine zabeležen je rast od 20 odsto u odnosu na godinu pre. Кupci mogu pronaći u svim kategorijama ove proizvode, a među najtraženijim kategorijama su proizvodi svežih kategorija kao što su voće, povrće, meso, mlečni proizvodi, jaja, suncokretovo ulje - navode u jednom od trgovinskih lanaca.

foto: Thinkstock

Stručnjaci kažu da kompanije iz Srbije imaju potencijal za proizvodnju privatne robne marke za domaće i strane kupce.

- Ono što je interesantno kod tih proizvoda je upravo to što je sjajna stvar za same proizvođače. Jednostavno, obezbeđen je plasman proizvoda u samim prodavnicama. A za same trgovačke lance je dobro što mogu da upravo brinu o samim troškovima, volumenu prodaje i za te troškove mogu da jednostavno brinu koliko ide na marketing i samo pozicioniranje tih proizvoda u trgovinskim lancima - kaže Tijana Maljković iz Privredne komore Srbije.

kurir.rs/RTS