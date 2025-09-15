Slušaj vest

Kompanija WMG (Wireless Media Group) postala je partner kompanija HubSpot i Vtex, čime je značajno unapredila svoj portfolio digitalnih rešenja i dodatno učvrstila poziciju vodeće kompanije za digitalnu transformaciju u regionu.

WMG sada svojim klijentima nudi integrisana rešenja koja obuhvataju enterprise eCommerce, kao i moderne CRM i alate za marketing automatizaciju. Time je kompanija dodatno osnažila svoju stratešku orijentaciju ka isporuci sveobuhvatnih, skalabilnih i poslovno relevantnih digitalnih platformi koje omogućavaju održiv rast i konkurentsku prednost.

Kao partneri, Vtex i HubSpot su ukazali poverenje timu kompanije WMG, koji kontinuirano pokazuje sposobnost da klijentima pomogne svojim znanjem o implementaciji i upotrebi kompleksnih tehnoloških rešenja, pomažući im da primenom tih rešenja ostvare konkretne poslovne rezultate. Ova partnerstva rezultat su dugoročnog opredeljenja kompanije WMG za razvoj integrisanih digitalnih rešenja i njene uloge kao “Trusted Advisor” – kompanije koja ne samo da isporučuje tehnička rešenja već i proaktivno doprinosi strateškom razvoju svojih klijenata, stvarajući dodatnu vrednost za biznise s kojima sarađuje.

“Našu stratešku poziciju kao Trusted Advisor, koje tržište već prepoznaje, sada gradimo i u retail sektoru. Ulazimo sa istim originalnim, autentičnim pristupom koji je naš pečat u telco i medijskim vertikalama. Oslanjamo se na duboko razumevanje potreba klijenata i spremnost da im budemo partneri u svakoj fazi digitalne transformacije. Uvereni smo da će ove strateške saradnje ubrzo rezultirati konkretnim partnerstvima s klijentima iz retaila, kroz projekte koji će potvrditi našu ekspertizu, snagu i sposobnost da iz vizije transformacije stvorimo merljive poslovne rezultate“, izjavio je Petar Jevremović, CDO i član uprave kompanije WMG.

Partnerstva s vodećim globalnim platformama reflektuju rastuće ambicije kompanije WMG da klijentima obezbedi najaktuelnija digitalna rešenja, kao i fleksibilnost u izboru tehnologija koje najviše odgovaraju njihovim poslovnim potrebama. Inovativnim pristupom transformaciji, WMG se pozicionira kao kompanija koja u prvi plan stavlja rezultate, stabilnost i razvoj dugoročnih odnosa s partnerima i klijentima. U fokusu je kreiranje vrednosti efikasnom sinergijom stručnosti, savremenih alata i dubokog razumevanja industrijskih izazova i trendova.

“Partnerstva s Vtexom i HubSpotom označavaju ključnu tačku razvoja za WMG – od jednog vendora prelazimo na multivendor rešenja koja klijentima omogućavaju holistički, ekosistemski pristup digitalnoj transformaciji. Ulaskom u saradnju s Vtexom, otvaramo vrata retail tržištu uz napredne eCommerce platforme, dok s HubSpotom stavljamo poseban fokus na SME segment kroz inovativne CRM i marketing proizvode. Naša postojeća strategija oslonca na AI i Cloud kapacitete već donosi rezultate u domenu rasta i efikasnosti. Ono što nas izdvaja jeste iskustvo iz telco i medijskog sektora, a sada upravo s tim autentičnim pristupom ulazimo u retail i donosimo vrednost, pouzdanost i sistemsku podršku klijentima u svim fazama njihove digitalne tranzicije”, izjavio je Milen Pantić, direktor sektora CX i Origami.