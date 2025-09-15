Cene pojedinih proizvoda od 1. septembra niže i do nekoliko stotina dinara

Među proizvodina koji će imati veće cene su i neki omiljeni artikli potrošača – vegeta, gotova jela, sardine, čajevi, šunke, pileća i ćureća prsa, kobasice, štrudle, pirinač, pekmezi i kisele krastavce.

Iz kompanije navode da su poskupljenja neizbežna zbog rasta cena sirovina poput govedine i kakaa, čije su nabavne vrednosti skočile i više od 50 odsto.

"Podravka će od 15. septembra prema trgovcima korigovati cene manjeg broja proizvoda kod kojih je došlo do značajnog rasta nabavnih cena ključnih sirovina zbog rasta cena sirovina na tržištu, poput kakaa ili govedine (čija je cena sirovine porasla za više od 50 odsto)- objasnili su iz Podravke

Iako Podravka na tržištu Hrvatske ima oko hiljadu proizvoda, korekcije se odnose na nekoliko desetina artikala.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogao biti tek početak novog talasa poskupljenja hrane, koji će potrošači posebno osetiti u primorskim krajevima, dok trgovci sve češće koriste rast turizma kao izgovor za dodatno podizanje cena.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

