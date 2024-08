CENE TELADI NA STOČNIM PIJACAMA ZNAČAJNO PALE: Prasići mogu da se pazare za 350 RSD, ali ih niko neće - Evo gde je najpovoljnije

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do pada prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 630 din/kg.

U klanicama na području Pčinjskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na 360 din/kg i tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma na dominantnih 365 din/kg, objavio je STIPS.

Prodajna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu na stočnoj pijaci u Kraljevu pošto je dominirao iznos od 320 din/kg.

Broj grla dovezenih za prodaju bio je dosta mali. Pad otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je tokom protekle nedelje i u klanicama na području Podrinjskog regiona. Otkup je vršen po ceni od 340 din/kg, a glavni razlog je dosta dobra ponuda, a slab obim otkupa.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu i u klanicama na području Braničevskog regiona su protekle sedmice u ponudi bili telad SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovna junad telesne mase preko 480 kilograma i krave za klanje SM rase, a cene su zadržale prošlonedeljni nivo.

Najčešća otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg, dok su za krave za klanje kupci trebalo da izdvoje 240 din/kg u klanicama na području Jablaničkog regiona. Na pijaci žive stoke je izostala ponuda teladi i ostalih kategorija goveda.

- U klanicama na području Južnobanatskog regiona zabeležen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 330 din/kg. Obim ponude bio je prosečan, a obim otkupljinih grla slab, stoji u saopštenju.

Prasad jeftinija na području Niša, a skuplja u Čačku

Ističu da je pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran tokom protekle sedmice na pijaci žive stoke u Nišu pošto je dominirao iznos od 350 din/kg, a prodaja grla bila je vrlo slaba.

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području Nišavskog regiona. Reporteri STIPS-a iz Čačka evidentirali su rast cene prasadi u nedelji iza nas.

Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 350 din/kg, dok je za grla telesne mase od 16 do 25 kilograma najčešće trebalo izdvojiti 320 din/kg.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Vranju jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 370 din/kg.

U ponudi je bilo tridesetak grla ali je prodaja bila slaba. Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odsnosu na predhodnu sedmicu u klanicama na području Raškog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Pored njih vršen je otkup prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po ceni od 300 din/kg i krmača za klanje po dominantnoj ceni od 200 din/kg. Na stočnoj pijaci u Obrenovcu su se protekle sedmice izjednačile cene prasadi pa je i za grla telesne mase do 15 kilograma i za grla telesne mase od 16 do 25 kilograma trebalo izdvojiti 400 din/ kg.

Jagnjad skuplja na području Čačka, Kraljeva, Užica i Loznice

Protekle nedelje je bila viša prodajna cena jagnjadi u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Čačku. Za ovu kategoriju ovaca najčešće je trebalo izdvojiti 450 din/kg. Obim ponude i tražnje bio je dobar. U klanicama na području Mooravičkog regiona je izostala ponuda jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Rast cene jagnjadi evidentiran je i na pijaci žive stoke u Kraljevu. Naime, u sedmici za nama dominantna cena ove kategorije ovaca iznosila je 440 din/kg.

U klanicama na području Raškog regiona zabeležen je otkup jagnjadi po dominantnoj ceni od 400 din/kg i ovaca kod kojih je dominirao iznos od 200 din/kg.

Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni perioid i na stočnoj pijaci u Užicu pošto je dominirao iznos od 440 din/kg. U klanicama na području Podrinjskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na 420 din/kg.

Za razliku od njih, otkupna cena ovaca je bila niža i dominirao je iznos od 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju zabeležen je pad prodajnih cena jagnjadi i jaradi jer je za kupovinu kilograma jagnjeta trebalo izdvojiti 430 din/kg, a za jarad 400 din/kg, zaključili su.

