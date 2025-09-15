Slušaj vest

To znači da bi osnovne namirnice poput hleba, mleka, jaja i mesa mogle postati značajno pristupačnije.

Švedska vlada planira da u budžetu za 2026. godinu uvede privremeno smanjenje poreza na dodatu vrednost (PDV) na hranu, sa trenutnih 12 na 6 odsto.

Ova mera bi trebalo da stupi na snagu u aprilu 2026. i da traje do kraja 2027. godine.

Kako je navela potpredsednica vlade, Eba Buš, cilj smanjenja poreza je da olakša teret troškova života najugroženijim domaćinstvima i istovremeno podstakne ekonomski oporavak.

– Ova reforma će najviše koristiti onima koji su najteže pogođeni ekonomskom krizom – poručila je Buš putem mreže X.

Devojka kupuje hleb
Hleb Foto: Shutterstock

Ova najava deo je šireg predloga budžeta za 2026, koji je ujedno i izborna godina u Švedskoj.

Vlada planira da u budžet uključi niz stimulativnih mera vrednih oko 80 milijardi švedskih kruna (oko 7,3 milijarde evra), među kojima su i najavljena smanjenja poreza na dohodak i dobit.

Predlog budžeta biće predstavljen parlamentu 22. septembra.

Inflacija blago raste, ekonomija se oporavlja

Prema poslednjim podacima švedskog Zavoda za statistiku, inflacija je u avgustu porasla na 1,1 odsto, dok je u julu iznosila 0,8 odsto, piše  Prema CPIF indeksu (koji centralna banka koristi kao meru za monetarnu politiku), inflacija je porasla sa 3,0 odsto u julu na 3,3 odsto u avgustu.

Vlada očekuje da će BDP porasti za 0,9 odsto u 2025. i za 3 odsto tokom 2026. godine.

Kurir Biznis/Mondo

Ne propustiteNovčanikMILENA UŠLA U MARKETE OBEĆANE ZEMLJE BALKANACA, PA OTKRILA PRESEK SVIH CENA: Hleb skoro 200 dinara, pakovanje jaja 650, a evo koliko košta gorivo
shutterstock-1941277879-1.jpg
NovčanikMESO, RIBA, PASULJ, PELENE... Ovo su cene pre i posle sniženja u supermarketima
Namirnice u marketima
Novčanik"ZAISTA JE POTREBAN TANJI NOVČANIK ZA NABAVKU" Kurir jutros proverio cenu osnovnih proizvoda: Hleb 62 dinara, pogledajte kakve će biti cene ulja, brašna, mleka
Pavle Ivković
NovčanikMLEKO 60 DINARA, POLA KILE JAGODA 90, PICA 115! Pojavio se račun iz prodavnice koji je sve ostavio bez reči
kupovina-shutterstock-2449740297.jpg

BONUS VIDEO

Cene snižene kao rezultat ekonomskih mera predsednika Vučića Izvor: RTS