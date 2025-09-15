Potrošnja je izuzetno smanjena u maloprodaji

To znači da bi osnovne namirnice poput hleba, mleka, jaja i mesa mogle postati značajno pristupačnije.

Švedska vlada planira da u budžetu za 2026. godinu uvede privremeno smanjenje poreza na dodatu vrednost (PDV) na hranu, sa trenutnih 12 na 6 odsto.

Ova mera bi trebalo da stupi na snagu u aprilu 2026. i da traje do kraja 2027. godine.

Kako je navela potpredsednica vlade, Eba Buš, cilj smanjenja poreza je da olakša teret troškova života najugroženijim domaćinstvima i istovremeno podstakne ekonomski oporavak.

– Ova reforma će najviše koristiti onima koji su najteže pogođeni ekonomskom krizom – poručila je Buš putem mreže X.

Ova najava deo je šireg predloga budžeta za 2026, koji je ujedno i izborna godina u Švedskoj.

Vlada planira da u budžet uključi niz stimulativnih mera vrednih oko 80 milijardi švedskih kruna (oko 7,3 milijarde evra), među kojima su i najavljena smanjenja poreza na dohodak i dobit.

Predlog budžeta biće predstavljen parlamentu 22. septembra.

Inflacija blago raste, ekonomija se oporavlja

Prema poslednjim podacima švedskog Zavoda za statistiku, inflacija je u avgustu porasla na 1,1 odsto, dok je u julu iznosila 0,8 odsto, piše Prema CPIF indeksu (koji centralna banka koristi kao meru za monetarnu politiku), inflacija je porasla sa 3,0 odsto u julu na 3,3 odsto u avgustu.

Vlada očekuje da će BDP porasti za 0,9 odsto u 2025. i za 3 odsto tokom 2026. godine.

Kurir Biznis/Mondo

