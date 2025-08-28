MLEKO 60 DINARA, POLA KILE JAGODA 90, PICA 115! Pojavio se račun iz prodavnice koji je sve ostavio bez reči
Korisnik Redita je pronašao račun iz 2003. godine i objavio ga. Komentari jasno pokazuju koliko je kupovina bila jeftinija tada. Jedna cena je posebno iznenadila Reditovu zajednicu.
Račun dolazi iz Aldi filijale u Toleju (Sarland) i prikazuje cene koje danas deluju gotovo nestvarno. Pola kilograma jagoda tada je koštalo 79 centi. Danas kupci u Aldiju plaćaju oko 3,30 evra za istu količinu - više od četiri puta skuplje.
Pogled na druge proizvode pokazuje pravu skalu:
UHT mleko 1,5% ml: tada 0,49 € – sada 0,99 € (1,5 l)
Sok od jabuke: tada 0,49 € – sada 1,39 € (1 l)
Smrznuta pica: tada 0,99 € – sada 3,49 € (pakovanje od 2)
Toalet papir (troslojni): tada 2,45 € – sada 3,95 € (pakovanje)
Feta sir: tada 0,75 € – sada 1,69 € (150 g)
Nuskaker čokolada: tada 0,45 € – sada 1,39 € (100 g)
Aluminijumska folija: tada 1,35 € – sada 1,75 € (pakovanje)
Razlika između 2003. i danas šokirala je mnoge. Jedan korisnik piše:
„0,45 € za Nuskaker je ludo. Sećam se da je bilo super jeftino.“
Još jedan dodaje: „Da, jagode su lude, ali možemo li da pričamo o Feti za 0,75 evra?!“
Stari računi izazivaju nostalgiju
Mnogi korisnici su takođe reagovali nostalgično: „To su bili dani“, napisao je jedan. Drugi ističu da je najveći skok cena zapravo bio u poslednjih pet godina. „Cena od 55 centi za punomasno mleko postoji već veoma dugo. Bila je tu i 2018. godine“, prisetio se jedan kupac.
Račun iz 2001. godine iz tadašnjeg diskontnog prodavničkog centra Plus u Ahenu takođe se pojavio na Fejsbuku – još uvek u nemačkim markama. Nakon konvertovanja u evre i uzimanja u obzir inflacije, vidljiv je sličan trend:
Parmezan je koštao 0,79 maraka (oko 0,40 evra). Danas kupci plaćaju između 2 i 5 evra za njega, u zavisnosti od kvaliteta i pakovanja.
Tada je Gauda koštala 1,99 maraka (oko 1,02 evra). Danas je cena u proseku najmanje 1,50 evra viša.
Cene i plate u Nemačkoj
Stari računi nas podsećaju kako je kupovna moć opala. Ali pored poređenja cena, važno je pogledati i prihode.
Nominalne plate (bruto plate) u Nemačkoj porasle su za 5,4% u 2024. godini – najviše od 2008. godine.
Inflacija je bila 2,2%, tako da su realne plate porasle za 3,1%.
Međutim, od 2020. do 2024. godine, potrošačke cene su porasle za 19%, dok su prihodi domaćinstava samo za 6%.
Zašto su namirnice tako skupe u Nemačkoj?
Na povećanje cena uticao je niz faktora:
- visoka inflacija u 2022. godini
- energetska kriza
- slabiji prinosi zbog klimatskih promena
- veći troškovi transporta
Kupci su osetili poseban šok sa kafom, a stručnjaci sumnjaju da će cene uskoro pasti. Sa slabijom ekonomskom situacijom, pitanje je i da li će prihodi nastaviti da rastu.
Zaključak: razlika između troškova i kupovne moći u Nemačkoj ostaje velika, a gledanje starih računa će i dalje boleti.
BiznisKurir/Fenix-magazin