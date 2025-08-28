Slušaj vest

Korisnik Redita je pronašao račun iz 2003. godine i objavio ga. Komentari jasno pokazuju koliko je kupovina bila jeftinija tada. Jedna cena je posebno iznenadila Reditovu zajednicu.

Račun dolazi iz Aldi filijale u Toleju (Sarland) i prikazuje cene koje danas deluju gotovo nestvarno. Pola kilograma jagoda tada je koštalo 79 centi. Danas kupci u Aldiju plaćaju oko 3,30 evra za istu količinu - više od četiri puta skuplje.

Pogled na druge proizvode pokazuje pravu skalu:

UHT mleko 1,5% ml: tada 0,49 € – sada 0,99 € (1,5 l)

Sok od jabuke: tada 0,49 € – sada 1,39 € (1 l)

Smrznuta pica: tada 0,99 € – sada 3,49 € (pakovanje od 2)

Toalet papir (troslojni): tada 2,45 € – sada 3,95 € (pakovanje)

Feta sir: tada 0,75 € – sada 1,69 € (150 g)

Nuskaker čokolada: tada 0,45 € – sada 1,39 € (100 g)

Aluminijumska folija: tada 1,35 € – sada 1,75 € (pakovanje)

Razlika između 2003. i danas šokirala je mnoge. Jedan korisnik piše:

„0,45 € za Nuskaker je ludo. Sećam se da je bilo super jeftino.“

Još jedan dodaje: „Da, jagode su lude, ali možemo li da pričamo o Feti za 0,75 evra?!“

Stari računi izazivaju nostalgiju

Mnogi korisnici su takođe reagovali nostalgično: „To su bili dani“, napisao je jedan. Drugi ističu da je najveći skok cena zapravo bio u poslednjih pet godina. „Cena od 55 centi za punomasno mleko postoji već veoma dugo. Bila je tu i 2018. godine“, prisetio se jedan kupac.

Račun iz 2001. godine iz tadašnjeg diskontnog prodavničkog centra Plus u Ahenu takođe se pojavio na Fejsbuku – još uvek u nemačkim markama. Nakon konvertovanja u evre i uzimanja u obzir inflacije, vidljiv je sličan trend:

Parmezan je koštao 0,79 maraka (oko 0,40 evra). Danas kupci plaćaju između 2 i 5 evra za njega, u zavisnosti od kvaliteta i pakovanja.

Tada je Gauda koštala 1,99 maraka (oko 1,02 evra). Danas je cena u proseku najmanje 1,50 evra viša.

Cene i plate u Nemačkoj

Stari računi nas podsećaju kako je kupovna moć opala. Ali pored poređenja cena, važno je pogledati i prihode.

Nominalne plate (bruto plate) u Nemačkoj porasle su za 5,4% u 2024. godini – najviše od 2008. godine.

Inflacija je bila 2,2%, tako da su realne plate porasle za 3,1%.

Međutim, od 2020. do 2024. godine, potrošačke cene su porasle za 19%, dok su prihodi domaćinstava samo za 6%.

Zašto su namirnice tako skupe u Nemačkoj? Na povećanje cena uticao je niz faktora: visoka inflacija u 2022. godini

energetska kriza

slabiji prinosi zbog klimatskih promena

veći troškovi transporta

Kupci su osetili poseban šok sa kafom, a stručnjaci sumnjaju da će cene uskoro pasti. Sa slabijom ekonomskom situacijom, pitanje je i da li će prihodi nastaviti da rastu.

Zaključak: razlika između troškova i kupovne moći u Nemačkoj ostaje velika, a gledanje starih računa će i dalje boleti.