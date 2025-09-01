Slušaj vest

Ograničene marže za trgovce stupile su na snagu i od danas zvanično će građanima biti potreban tanji novčanik za svakodnevnu nabavku.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije pričali o ekonomskim promenama bili su Vujadin Masnikosa, predsednik izvršnog odbora Komore izvršitelja i prof. dr Ivan Arnautović, ekonomista

Arnautović je izneo šta će se tačno promeniti i kakve blagodati će imati građani:

- Prvi efekat jeste socijalni, gde se nadamo da će najugroženija grupa stanovnika imati bolji život. Dosadašnje marže koje su iznosile 40 odsto, a u pojedinim primerima i više, sada kada se spuste na 20% jeste značajna razlika. Sve to dolazi u trenutku najavljenih povećanja penzija i plata, što dodatno stimuliše građane.

Cene u prodavnici danas

Novinar Kurira Pavle Ivković je danas obišao market, a pogledajte šta je sve uspeo da kupi i za koliko novca.

- Većina trgovinskih lanaca je sinoć u 11 prestala sa radom kako bi do danas korigovali cene. Budući da sam rano otišao po namirnice, većina prodavnica nije ni bila otvorena, ali smo našli jednu i uspeli da kupimo par osnovnih namirnica. Jedinu uređenu cenu na koji smo naišli jeste za beli hleb i on nas je izašao 62 dinara. Ulje smo našli po staroj ceni, uzeli smo ono skuplje za 340 dinara, ali će cena u toku dana da padne za 20 odsto - otkrio je Ivković, pa nastavio:

- Sveža jaja su 158 dinara, litar mleka 159, a brašno 87 dinara. Ovo su trenutne cene, još nisu uređene, ali će u toku dana sve ovo biti jeftinije za 20 odsto. Zaista će biti potreban manji novčanik za kupovinu.

Arnatuović je naglasio da ove promene imaju rok od šest meseci, pa je nastavio misao:

Zašto ovakva mera nije večna?

- Takva ekonomska mera je prepoznata u svetu, u regionu se dešavaju, ali je bitno da se takav ekonomski paket ne može odrediti na neodređeno vreme. Dakle, mora imati limit, a za vreme njegovog trajanja, mora se ozbiljno raditi na zdravoj konkurenciji i antimonopolskim pričama. Ova mera na duži nivo može dovesti do toga da prodavci ukidaju pojedine namirnice iz rafova koji su možda najtraženiji. Drugi efekat je na uštrb kvaliteta, pa će se plasirati građanima lošiji kvalitet, takvi scenariji su kontraproduktivni, pa se nadam da do toga neće doći. Ovakav potez zahteva ozbiljnu kontrolu jer ako ograničite neki proizvod, to zna da se prelije na drugu stranu, te da se forsira neki skuplji proizvod koji nije trenutno na listi. Ovo je ozbiljna mera koja se ne može prepustiti sama sebi.

Zakon o izvšiteljima

Vujadin Masnikosa Ivan Arnautović Foto: Kurir Televizija

Masnikosa je komentarisao to što dužnici neće moći da ostanu bez krova nad glavom ukoliko im je to jedini dom i kvadratura ne prelazi broj 60:

- U nizu brojnih socijalnih mera koje su građani mogli da čuju od predsednika Vučića, mi smo saznali i uslove pod kojima će se štititi pravo na dom. Predsednik je rekao tri uslova, da to bude do 60 kvadrata, da dužnik ima više od pet godina tu adresu ima kao mesto prebivališta, tako će se sprečiti oblici zloupotrebe, i da mu je to jedini dom. Takođe i ova mera u svojim segmentima zahteva angažovanje države kako bi delovale kako treba. Resorna ministarstva će još razraditi ove predloge jer je to ozbiljna stvar. Recimo ukoliko je majka doživela nasilje, a ima pravo na imovinu, te želi da je proda kako bi rešila svoje pitanje bezbednosti, onda supružnik može da to sabotira i da pravda sa tim da mu je to jedini dom i da ne prelazi 60 kvadrata. Zakoni moraju detaljno da se regulišu jer su brojni primeri zloupotreba.

