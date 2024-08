CENA PRASADI I TELADI NIKAD NIŽA NA STOČNIM PIJACAMA: Trend opadanja se nastavlja, samo vrednost ovih životinja neprestano raste

U klanicama na području Raškog regiona zabeležen je pad otkupnih cena teladi SM rase, tovnih bikova i krava za klanje SM rase, objavio je STIPS.

Kako pojašnjavaju, to se odnosi na telad SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma i krave za klanje SM rase. Za otkupljenu telad odgajivačima su plaćali 650 din/kg, za tovne bikove 350 din/kg, dok je dominantna cena krava za klanje SM rase iznosila 270 din/kg.

Ističu kako je dominantna prodajna cena teladi telesne mase do 160 kilograma iznosila 550 din/kg na pijaci žive stoke u Požarevcu. Za tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma kupci je trebalo da izdvoje 500 din/kg, dok se prodaja krava za klanje najčešće odvijala za 220 din/kg.

- Otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na predhodni period u klanicama na terenu Šumadijskog regiona pošto je dominirao iznos od 350 din/kg uz prosečnu ponudu grla ove kategorije goveda - stoji u saopštenju.

foto: Facebook Printscreen

Blagi pad cena prasadi

Istakli su kako je u klanicama na području Južnobanatskog regiona zabeležen pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Protekle nedelje dominirao je iznos od 350 din/kg. Na stočnoj pijaci u Čačku zabeležen je pad dominantne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma, koje je iznosila 330 din/kg i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 300 din/kg.

Pored prasadi, evidentirana je i ponuda krmača za klanje po ceni od 250 din/kg kao i predhodne nedelje. Prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i na stočnoj pijaci u Kragujevcu bila je niža jer se prodaja obavljala najčešće za 350 din/kg.

Obim ponude i prodaje bio je, dodaju, bolji nego prethodne nedelje. U klanicama na području Kragujevca i okolnih mesta evidentiran je rast cena krmača za klanje jer je dominirao iznos od 190 din/kg.

foto: Shutterstock

Prasad su bila jeftinija u odnosu na poslednju nedelju jula i na pijaci žive stoke u Pirotu pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Prodajna cena obe kategorije tovnih svinja i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža na pijaci žive stoke u Smederevu u odnosu na predhodnu nedelju.

Dominantna cena prasadi iznosila je 420 din/kg, dok su se tovne svinje mogle pazariti po ceni od 220 do 240 din/kg u zavisnosti od telesne mase grla.

- Protekle nedelje došlo je do pada cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i na stočnoj pijaci u Kraljevu pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Pored njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma -objavili su, dodavši kako su se najčešće mogli pazariti po ceni od 170 din/kg.

Klaničari sa područja Raškog regiona snizili su otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 240 din/kg.

Nastavljen trend rasta cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Nišu

Iz STIPS-a javljaju i da je prodajna cena jagnjadi bila viša u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Nišu, a razlog je dosta slaba ponuda ove kategorije ovaca. Dominiirao je iznos od 600 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do pada prodajne cene dviski na dominantnih 190 din/kg,

Za razliku od dviski, cena ovaca je bila viša istom periodu pa je dominantna cena iznosila 190 din/kg. U klanicama na području Šumadijskog regiona takođe je došlo do pada otkupne cene dviski pošto je dominirao iznos od 170 din/kg.

foto: Profimedia

Jagnjad i ovce su bili jeftiniji u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u Smederevu jer se prodaja jagnjadi odvijala najčešće po ceni od 400 din/kg, a ovaca 240 din/kg.

Reporter STIPS-a iz Kraljeva je tokom prve nedelje avgusta zabeležio pad prodajne cene jaradi koja se mogla pazariti najčešće za 4.000 din/kg. Ponuda je bila dosta slaba kao i prodaja.

U klanicama na teritoriji Raškog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi jer je dominirao iznos od 400 din/kg. Otkup jagnjadi u klanicama na području Braničevskog regiona odvijao se najčešće po ceni od 500 din/kg. Za otkupljenu šilježad klaničari su protekle nedelje plaćali 230 din/kg, a za ovce 220 din/kg.

BiznisKurir/Agroklub