Stanovnici stambenog kompleksa Neva Haus u Sankt Peterburgu, gde stanovi koštaju stotine hiljada evra, očajni su zbog toga kako sada izgleda zgrada, nepune dve godine od izgradnje.

Stanari, koji su za trosobne stanove izdvajali i više od 600.000 evra, prijavili su krajnje nezadovoljavajuće stanje ulaza, parkinga, ali i dečjeg igrališta i okolnog prostora.

Prema rečima vlasnika, zidovi u zajedničkim prostorijama prekriveni su tragovima oštećenja, u prostorijama se pojavila buđ, a odnošenje smeća obavlja se neredovno.

Pored toga, stanari tvrde da su umesto obećanih premijum materijala za završnu obradu, uključujući mermer, korišćene jeftinije alternative - plastične ploče.

Besni što ih je investitor nasamario,grupa vlasnika organizovala je nezavisnu tehničku ekspertizu. Provera je otkrila u dva objekta kompleksa, koje je izgradio LSR, prisustvo soli koja izaziva koroziju i razara beton i armaturu, kao i žarišta buđi koja predstavljaju pretnju zdravlju.

Pogledajte kako izgledaju luksuzni stanovi nakon svega dve godine. Foto: printscreen/t.me/shot_shot

Prema pisanju lokalnih medija, trosobni stanovi u ovom stambenom kompleksu koštaju više od 57 miliona rubalja (oko 610.000 evra).

Na društvenim mrežama građani navode da je ovaj luksuzni kompleks primer sistemskih problema na tržištu elitnih nekretnina. Korisnici se zgražavaju što su stanovi, koji je trebalo da odišu luksuzom, brzo propali i ukazuju na potrebu jače kontrole u svim fazama izgradnje. Mnogi komentatori savetuju stanarima da se obrate Rospotrebnadzoru i pripreme tužbe protiv investitora.

Ranije je objavljeno da je elitni stambeni kompleks "Sadovye kvartaly", koji se nalazi u moskovskom okrugu Hamovniki, poplavljen tokom jake oluje. Među vlasnicima stanova u tom kompleksu nalaze se poznate ličnosti, poput humoriste Jevgenija Petrosjana i glumca Ivana Jankovskog.