Nemački turisti pozitivno iznenadili Hrvata koji im je iznajmio stan na dve nedelje.

Najčešće javni prostor preplave slučajevi u kojima vlasnici objekata kukaju nad svojom nekretninom kada vide u kakvom je stanju ostala nakon odlaska gostiju. Društvene mreže prepune su fotografija i snimaka na kojima se vidi nered – gomile smeća, neoprano posuđe, lepljivi podovi, prljava posteljina i slično.

Međutim, postoje i potpuno drugačije, lepše priče. Jednu od njih prikazuje snimak sa TikToka, u kojem vlasnici kuće za izdavanje, posle dve nedelje boravka gostiju, dolaze da očiste objekat, a onda ih sačeka pravo iznenađenje.

Umesto nereda, dočekala ih je kuća u savršenom stanju: pod čist, kuhinja blista, kupatilo uredno. Vlasnici kažu da su ostali bez reči.

– Kuća je sređena do te mere kao da smo je mi sami čistili. Sve je tip-top – navodi vlasnik u videu.

On dodaje i da su gosti bili iz Nemačke, a ovim snimkom želeo je javno da im zahvali na korektnosti i pažnji prema njegovom smeštaju.