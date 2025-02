Pad cene prasića i tovnih svinja

Cena obe kategorije prasadi bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešća prodajna cena grla telesne mase do 15 kilograma iznosila je 380 din/kg, dok je kod grla težine od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 350 din/kg. Niže su, takođe, bile i prodajne cene obe kategorije tovnih svinja, jer su dominantne cene varirale od 200 do 250 din/kg u zavisnosti od kategorije i kvaliteta grla.