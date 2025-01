Računica je prosta, i na strani je upravo onih koji se odluče na ovakav potez. Jer trenutna cena tovljenika u čačanskom i dragačevskom kraju je oko 280 dinara po kilogramu . Od dobro uhranjene svinje od oko 100 kilograma, može da se, kažu domaćini, dobije oko 50 kilograma svežeg i mesa za sušenje, ali i oko 20 kilograma kostiju za dimljenje, butkica, kolenica ... Za tolikog tovljenika treba izdvojiti 28.000 dinara plus troškovi klanja , koji obično iznose oko 5.000 dinara . Za taj novac u prodajnim objektima može da se kupi drastično manje mesa.

- Kum i ja za potrebe naših porodica dva puta godišnje kupujemo svinju od oko 100 kilograma . Danas smo završili posek i ono što mi radimo je da sve što dobijemo od mesa mi to osušimo. Tu uslugu takođe platimo kod domaćina i to nas košta oko 100 dinara po kilogramu. Sada smo dobili oko 30 kilograma slanine, 17 kilograma pršute i isto toliko kostiju za sušenje . Dosta povoljnije je kupovati na ovaj način - rekao nam je Marko Nikolić iz Čačka.

Od sirotinjske hrane do delikatesa

Jedan od uzgajivača svinja, koji pruža uslugu klanja i sušenja u svojoj sušari, i to isključivo na bukovim drvima, Miladin Plazinić iz Dragačeva kazao je da se ovaj posao isplati.

- Ima onih koji žele sve da suše, ali i mušterija koje zahtevaju i sveže meso, mast, čvarke, kavurmu... Tada se, obično, uzima veća svinja. Posebna priča su čvarci koji su u radnjama dostigli cenu i do 2.500 dinara po kilogramu. To je nečuveno. Nekada je to bila sirotinjska hrana, a danas delikates - kaže Miladin.