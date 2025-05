- Što se tiče same maline i roda za ovu godinu, ne očekujem mnogo jer je rani mraz mnogo toga obrao pre same berbe. Ukoliko bude oko 100 kilograma po aru biću zadovoljan. Kad su u pitanju dnevnice za sezonske radnike one će biti kao i prošle godine, od 4.000 do 4.500 hiljade dinara. Nadamo se da će nas i berači razumeti jer retko ko je u prilici da ove godine da više, rekao je za RINU malinar iz Arilja Dragoš Luković.