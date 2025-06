Sudeći po stanju na terenu u malinjacima na području lozničkog "Poljosaveta", a to su Loznica i susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija, ni ove godine neće biti velikog roda, naročito ne u onima gde se ne primenjuju neophodne agrotehničke mere. Prema rečima Zlatice Krsmanović, diplomiranog inženjera voćarstva iz "Poljosaveta", prošle godine prinosi su bili od pet do šest tona po hektaru, a ove će u proseku verovatno biti tek oko tri.

Ona navodi da je većina malinjaka u lošem stanju, zasade koji su bez sistema za navodnjavanje desetkovala je prošlogodišnja suša, a ovog proleća su do pre nekoliko dana bile hladne noći i hladni vetrovi u brdskim delovima koji su dosta oštetili pupoljke, tako da će prinosi biti prepolovljeni u odnosu na prethodnu godinu.

- Berba je počela u pojedinim lozničkim selima i može se reći da je rod dobar, a cena maline se ne zna. Koliko nam je trenutno poznato proizvođači malinu prodaju privatno po 500 dinara za kilogram, onima koji žele da je stave u zamrzivač, a kažu da bi bili zadovoljni sa otkupnom cenom od 400 do 450 dinara. Trenutno nemamo druge zvanične informacije. Ima zasada koji su dobri, koji se održavaju uz sve agrotehničke mere, sa sistemom za navodnjavanje, protivgradnim mrežama, i tu će biti veći prinosi dok u nekima, gde svega toga nema, neće biti ni tona po hektaru. U ovako ekstremnim klimatskim uslovima rezultati se ne mogu postići bez ozbiljne proizvodnje što podrazumeva pažljiv izbor parcele, analizu i pripremu zemljišta, primenu potrebnih agrotehničkih mera i ako se bude slušala struka, može se nešto postići – objašnjava ona i navodi da je pod "crvenim zlatom" u Loznici i tri susedne opštine već godinama oko dve hiljade hektara.

Što se tiče berača prema informacijama sa terena njihova cena je na lanjskom nivou, 4.000 do 4.500 dinara za dana, ali je problem što je većina starija generacija sa više od 50 i 60 godina. Što se tiče kupine, otkupna cena se ne zna, ali je ona trenutno u dosta boljem stanju od maline, to je otpornija biljka koja se lakše izborila sa neodgovarajućim vremenskim uslovima. Kod borovnice se očekuje dobar rod, proizvođači kažu da imaju najava da će biti i dobra cena, a na ovom području su to većinom savremeni zasadi u kojima se primenjuje sve što je neophodno da kvalitet i rod budu dobri.