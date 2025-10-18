Cene zlata porasle su na novi rekordni maksimum od 4.230 dolara po unci, zato što trgovci traže sigurniju imovinu, kao i zbog najava daljeg smanjenja kamatnih stopa u Sjedinjenim Državama.
CENA UNCE ZLATA PONOVO OBARILA REKORD: Trgovci traže samo jednu stvar!
Nedavne izjave predsednika Federalnih rezervi (FED) Džerouma Pauela, koje su istakle znake slabljenja tržišta rada, podstakle su investitore da sa gotovo potpunom sigurnošću razmotre smanjenje kamatne stope za 25 procentnih poena na predstojećem sastanku, a verovatno je da će se još jedno u istom iznosu dogoditi u decembru.
Takvi izgledi su takođe opteretili dolar, čineći zlato privlačnijim za kupce.
