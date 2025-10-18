Slušaj vest

Nedavne izjave predsednika Federalnih rezervi (FED) Džerouma Pauela, koje su istakle znake slabljenja tržišta rada, podstakle su investitore da sa gotovo potpunom sigurnošću razmotre smanjenje kamatne stope za 25 procentnih poena na predstojećem sastanku, a verovatno je da će se još jedno u istom iznosu dogoditi u decembru.

Takvi izgledi su takođe opteretili dolar, čineći zlato privlačnijim za kupce.

BiznisKurir/Bankar.me

