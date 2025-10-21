Rumunija traži od Rusije da joj vrati njeno zlato

Savetnik guvernera Nacionalne banke Rumunije Kristijan Paunesku pokrenuo je ponovo pitanje vraćanja rumunskog zlata, koje je pre skoro 100 godina predato na čuvanje Rusiji, dodajući da je to moralna obaveza Rumuna, prenose mediji u toj zemlji.

Vrednost 90 tona zlata danas iznosi 8 milijardi evra, prenosi sajt Digi24.ro.

Kako se navodi, pokušani su svi načini pregovora, ali su bivši Sovjetski Savez i kasnije Rusija ignorisali ovaj dug.

Rumunija je 1916. godine, nekoliko meseci nakon ulaska u Prvi svetski rat na strani saveznika, Rusije, Francuske i Velike Britanije, bila na ivici kolapsa.

Nemačke trupe, uz pomoć Austro-Ugarske, Otomanskih i bugarskih saveznika, okupirale su Bukurešt, a rumunska vlada, kraljevska porodica i druge državne institucije povukli su se na istok, u grad Jasi.

Zvaničnici su odlučili da nacionalne vrednosti moraju da budu poslate van granica zemlje pa su sa carskom Rusijom potpisali sporazum o prebacivanju 91,5 tona zlata iz nacionalnih rezervi, kao i kulturnih artefakata i kraljevskog nakita, koji bi bili čuvani u Rusiji.

Zlato, međutim, nikada nije vraćeno i ostalo je u ruskim trezorima tokom perioda komunizma i Hladnog rata.

"Rusi pronalazili izgovore, nismo odustali od borbe da ga vratimo"



“Za nas je pitanje vraćanja zlata moralna dužnost prema precima i budućim generacijama. Mi to nismo zaboravili i nismo odustali od borbe da ga vratimo”, kazao je Paunesku.

On je dodao da su tokom godina, Rusi pronalazili različite izgovore ili objašnjenja, ali nijedna od tih tvrdnji, prema njegovim rečima, nije imala činjeničnu ili pravnu osnovu.

Rusija i Rumunija su 2003. potpisale sporazum koji je doveo do formiranja komisije u cilju ispitivanja ovog problema.

Paunesku je objasnio da su ruski stručnjaci potvrdili autentičnost sporazuma starog jedan vek o predaji rumunskog zlata na čuvanje, ali su naveli da moraju da provere slične originale na ruskoj strani.

U međuvremenu je došlo do ruskog napada na Ukrajinu 2022, pa su pregovori sa Rusijom sada ponovo na čekanju.

Podnet i zahtev u EP

Neki Rumuni, međutim, nastavljaju da insistiraju na ovom pitanju, pa je konzervativni poslanik u Evropskom parlamentu, Eugen Tomak, podneo prošle godine zahtev u EP kojim se od Rusije traži da vrati zlato.

Zahtev je usvojen uz podršku svih partija, navodi Digi24.

Za sada, međutim, nije sasvim jasno kako bi se dalje moglo postupati po ovom pitanju, a jedna od opcija koje se pominju je korišćenje zamrznutih ruskih sredstava u Evropi nakon rata u Ukrajini.

Vlade zemalja su do sada koristile samo prihod od kamata na ta sredstva kako bi pomogle Kijevu.

Paunesku je ukazao da bi korišćenje ovih sredstava na neki način moglo da bude opcija za vraćanje rumunskog bogatstva.

Poslanik EP Tomak kazao je da, iako to ostaje jedna mogućnost, Rumunija mora da bude spremna da nastavi dijalog sa Rusijom o vraćanju zlata.

Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je tim povodom da Rumunija nastoji da reši pitanje zlatnih rezervi koje se nalaze u Moskvi putem postojećih mehanizama, a to znači i nastavak rada komisije koja se tim pitanjem bavila od 2003.

Namera rumunske strane je da se sastanci komisije, koja nije završila svoj posao, nastave kada to bude dozvolila politička situacija.