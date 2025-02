"Jarići lepo napreduju, još su sa majkama u boksovima, a početkom februara počinje isporuka mleka u Vindiju. Tada ću početi da ih odvikavam od koza, a koze će ići u muža traje prvih 15 dana februara, ujutru i uveče, svaki dan. Posle ovog perioda jarenja, koji traje od prvog do četvrtog meseca, počinju poljoprivredni radovi – setva kukuruza, lucerke, košenje“, dodaje on.

"Uvek imam rezervni plan", kaže kroz smeh. Ljubav prema poljoprivredi ogleda se u svemu što radi, ali, dodaje, treba naglasiti da to nije lako, iako može inspirirati druge da se time bave. "Ne smemo izokrenuti istinu i prikazivati da je to sve tako jednostavno, jer nije, ali s druge strane, ne smemo ni demotivisati one koji žele ući u taj posao. To je naša moralna odgovornost“, zaključuje.