Slušaj vest

Kompanija Wireless Media Group, lider u oblasti digitalnih medija, je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva organizovala panel diskusiju na temu održivog razvoja poslovanja kao temelju za modernu proizvodnju i transport.

ESG skraćenica predstavlja standarde u oblastima životne sredine, socijalne zaštite i politike koja ima za cilj održivi razvoj, posebno kod firmi koje planiraju izvoz na evropsko tržište.

Foto: Kurir Televizija

- Morate znati šta je svrha vašeg poslovanja, ako je to samo profit, onda nije dovoljno. Morate videti čemu služi da imate dobru konekciju sa lokalnom zajednicom, da li imate nešto što će biti dobro za čovečanstvo i za vaš mali lokal? Ono što vidimo u budućnosti je da će pored kompanija i same lokalne zajednice, tu mislim na lokalne samouprave, morati da imaju neke svoje indikatore ESG-a jer će se budućnost investicija i ulaganja u Srbiji gledati po tome gde imate pijaću vodu, gde je čist vazduh, gde vaš menadžment može da se rekreira da li ste energetski nezavisni i kako upravljate otpadom - kaže Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije.

Sa ovom politikom lakše će se uskladiti velike multinacionalne kompanije, a izazov predstavljaju lokalne zajednice, mala i srednja preduzeća.

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA NA TEMU ODRŽIVOG RAZVOJA POSLOVANJA - WMG, PKS i Evropska mreža preduzetništva naglasili značaj ESG standarda Izvor: Kurir televizija

- Mala i srednja preduzeća familijarne kompanije još uvek ne vide benefite ESG-a, ne prepoznaju vas zelene javne nabavke, nemate ni niže bankarske kamate i to je sada put koji treba dobro da programiramo, kako da oni koji su u poziciji jedne nove odgovornosti prema profitu i prema lokalnoj zajednici imaju i preferencijale za to što su društveno odgovorne kompanije - zaključio je Mitrović.

Kao kompanija koja je još pre šest godina počela kampanju "Zasadi drvo" i koja je u martu ove godine zasadila milionitu sadnicu, WMG je partner ovog panela, a detaljnije na ovu temu govorila je Anita Mikulić, menadžer korporativnih komunikacija.

Foto: Kurir Televizija

- Investitori generalno vole stabilnost kompanije koje posluju u skladu sa ESG standardima, negde pokazuju da dugoročno razmišljaju o svom i rastu i uopšte o ostanku na tržištu.

Kao država koja se nalazi na evropskom putu Srbija ima dosta posla kada je usaglašavanje sa standardima EU u pitanju. Dušanka Kalezić, savetnik predsednika PKS, kaže da Srbiju, kao zemlju koja nije članica Evropske unije, očekuju brojni izazovi.

- Regulativa koja je na dnevnom nivou zahtevnija. EU komisija svakodnevno izbacuje i samo donosi nove zahteve našim privrednicima, to je jedan set koji se tiče održivosti, drugi set utvrđuje sam mehanizam delovanja na tržištu.

Foto: Kurir Televizija

Za usklađivanje su potrebne dodatne investicije, kako bi došlo do tehnoloških promena pre svega u većoj količini zelene energije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs