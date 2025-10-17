„ESG PERSPEKTIVE – KAKO ESG OBLIKUJE BUDUĆNOST POSLOVANJA”
Kompanija WMG (Wireless Media Group), u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva organizuje konferenciju „ESG Perspektive – kako ESG oblikuje budućnost poslovanja”, koja će biti održana u sredu, 22. oktobra 2025, u
Privrednoj komori Srbije s početkom u 9.30. Konferencija će okupiti predstavnike privrede, međunarodnih organizacija, finansijskih
institucija i državnih regulatornih tela, s ciljem da otvori dijalog o tome kako ESG kriterijumi menjaju pravila poslovanja i oblikuju novu ekonomsku realnost. Kroz panele, studije slučaja i prezentacije događaj će pokazati da ESG standardi nisu samo regulatorna obaveza, već i prilika za inovacije, privlačenje investicija i jačanje dugoročne konkurentnosti kompanija u Srbiji.
Tokom programa biće otvorene ključne teme koje se odnose na uloge menadžmenta i upravljačkih struktura u sprovođenju ESG politika, značaj ESG-a za finansijsku održivost i investicione odluke, kao i ulogu održivog transporta i e-mobilnosti u dostizanju ESG ciljeva. Biće predstavljeni i alati za procenu spremnosti kompanija za održivo poslovanje, uz primere iz prakse i diskusije koje će osvetliti izazove i šanse zelene tranzicije. Konferencija „ESG Perspektive“ predstavlja priliku da se predstavnici domaće privrede, institucija i međunarodnih partnera povežu, razmene iskustva i razgovaraju o najboljim praksama koje mogu doprineti bržem usklađivanju s globalnim ESG trendovima i uspešnijem pristupu međunarodnim tržištima.