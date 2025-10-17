Kompanija WMG (Wireless Media Group), u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva organizuje konferenciju „ESG Perspektive – kako ESG oblikuje budućnost poslovanja”, koja će biti održana u sredu, 22. oktobra 2025, u

Privrednoj komori Srbije s početkom u 9.30. Konferencija će okupiti predstavnike privrede, međunarodnih organizacija, finansijskih

institucija i državnih regulatornih tela, s ciljem da otvori dijalog o tome kako ESG kriterijumi menjaju pravila poslovanja i oblikuju novu ekonomsku realnost. Kroz panele, studije slučaja i prezentacije događaj će pokazati da ESG standardi nisu samo regulatorna obaveza, već i prilika za inovacije, privlačenje investicija i jačanje dugoročne konkurentnosti kompanija u Srbiji.