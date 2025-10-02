Slušaj vest

U kompaniji dm uspeh se ne meri samo poslovnim rezultatima, već i zadovoljstvom ljudi koji te rezultate stvaraju. U centru pažnje je uvek čovek - jer motivisani zaposleni grade zajednicu koja inspiriše i pokreće druge. Nova internacionalna kampanja kompanije dm „Posao nadahnut životom“ pokazuje kako se vrednosti poput autentičnosti, raznolikosti i zajedništva žive svakog dana, dok tim dm-a svojim primerima potvrđuje da je moguće uskladiti karijeru i lični život, i pri tome ostati potpuno svoj.

O tome šta dm čini posebnim, kako izgleda njihova filozofija dijaloškog vođenja i koje pogodnosti očekuju sadašnje i buduće članove tima, razgovarali smo s Majom Petrović Kolaković, rukovodiocem Ljudskih resursa dm Srbija i Severna Makedonija.

Kako biste opisali autentičnost kulture dm-a i na koji način vaša kompanija to prenosi na zaposlene?

- Kultura dm-a zasniva se na dubokom uverenju da poslovni uspeh dolazi onda kada zaposleni imaju slobodu da budu autentični i podršku da se razvijaju. Zato negujemo principe ravnopravnosti, dijaloga, međusobnog poverenja i istinskog uvažavanja. Naša filozofija „Tu sam čovek“ nije samo slogan već je i način razmišljanja i praksa: u dm-u uvažavamo jedinstvene snage svakog pojedinca i stvaramo atmosferu u kojoj se zaposleni osećaju ne samo kao deo tima već i kao članovi zajednice u kojoj se njihovo mišljenje istinski vrednuje.

Koliko je važna briga o zaposlenima za uspešnost poslovanja vaše kompanije?

Maja Petrović Kolaković - Rukovodilac ljudskih resursa dm Srbija I Severna Makedonija Foto: Promo

- Briga o zaposlenima predstavlja temelj iz kojeg proizlaze osećaj pripadnosti, poverenja i, u konačnici, snaga cele kompanije. Zato, pored poslovnih rezultata, posebnu pažnju posvećujemo potrebama svakog pojedinca. Ne samo da pratimo svetske trendove već, što je mnogo važnije, pažljivo osluškujemo glas naših koleginica i kolega. Prepoznajemo njihov doprinos i njihovu posvećenost, pa su, u skladu s tim, od januara 2025. godine plate u proseku povećane za 10%. Dodatno, naši zaposleni svake godine primaju regres i božićnu isplatu, što im, u suštini, donosi trinaestu i četrnaestu platu. Verujemo da je odmor izuzetno važan, te u zavisnosti od godina starosti naši zaposleni ostvaruju pravo na godišnji odmor u trajanju od 22 do 30 dana. Takođe, fleksibilni modeli rada, kao i mogućnost rada na puno i nepuno radno vreme za određene pozicije, omogućavaju našim zaposlenima da usklade posao i privatni život. Naša poruka je jasna: rastemo zajedno sa vama, a vaša dobrobit nam je podjednako važna kao i rezultati koje zajedno postižemo.

Kako podstičete razvoj i napredovanje svojih zaposlenih, posebno onih koji tek započinju karijeru?

- U dm-u verujemo da karijera nije sprint, već putovanje. Zato već godinama ulažemo u programe koji mladima otvaraju vrata u poslovni svet. Kroz dualno obrazovanje, učenici srednjih stručnih škola imaju priliku da deo praktične nastave realizuju upravo kod nas - do sada su 43 polaznika prošla ovaj program. Pored toga, tu je i dm Akademija, u okviru koje zaposleni iz prodaje pohađaju specijalizovani jednogodišnji program i stiču zvanje drogerista, sa 300 nastavnih časova iz oblasti hemije, botanike, farmakologije i drugih disciplina. Naš cilj je da svaki zaposleni - od onih koji su na početku karijere do onih sa dugim iskustvom - ima jasnu perspektivu rasta i podršku da razvija i stručne i lične veštine.

Za svaku poziciju, od početničke do liderske, organizujemo raznovrsna školovanja i programe usavršavanja. Samo tokom ove godine održano je više od 80 obuka i radionica koje zaposlenima pružaju priliku da se razvijaju u raznim oblastima. Uz to, zaposleni imaju mogućnost internog razvoja i internacionalnog napredovanja, a za potrebe određenih pozicija obezbeđeno je i učenje nemačkog jezika, što otvara vrata radu i razmeni iskustava na međunarodnom nivou.

Šta sve podrazumeva filozofija dm-a u okvirima „dijaloškog vođenja“?

- Dijaloško vođenje je suština naše organizacione kulture. To znači da menadžeri nisu autoriteti koji nameću odluke, već partneri koji kroz razgovore i diskusiju uključuju zaposlene u proces odlučivanja. Takav pristup donosi dvostruku korist: zaposleni osećaju da njihov glas ima težinu, a kompanija dobija odluke koje su promišljenije i dugoročno održive. Na taj način gradimo poverenje i motivišemo ljude da preuzimaju odgovornost, jer znaju da njihovo mišljenje menja stvari nabolje.

Čime je inspirisana vaša aktuelna kampanja „Posao nadahnut životom“?

- Ova kampanja ima jasnu nameru - da pokaže kako posao može da bude inspiracija, a ne prepreka. U okviru kampanje organizovali smo međunarodni fotošuting u Austriji, gde su naši zaposleni postali ambasadori dm-a. Zaposleni nisu predstavljeni samo svojom pozicijom u kompaniji već i onim što ih inspiriše i pokreće u privatnom životu. Tako šaljemo snažnu poruku da je moguće ostati veran sebi, a istovremeno i biti deo uspešne radne zajednice. Kampanja nas podseća na to da nije dovoljno da kompanija samo komunicira svoje vrednosti - one moraju biti deo svakodnevnog života zaposlenih.

Koliko su se ključne poruke aktuelne kampanje, kao što su „Karijera koja prati moj životni ritam“, „Potpuno živim zajedništvo“ i „Živim, radim, rastem“ pokazale kao motivišuće za zaposlene?

- Kompanija dm u Srbiji ima izuzetno posvećen tim, a ove poruke snažno dopiru do naših zaposlenih. One im pružaju potvrdu da ne moraju da biraju između uspešne karijere i ispunjenog života. Svedoci smo brojnih primera koleginica i kolega koji, zahvaljujući vrednostima koje kompanija dm neguje, pronalaze način da balansiraju između različitih ličnih, porodičnih i društvenih uloga. Upravo tu mogućnost ostvarenja ravnoteže između poslovnog i privatnog života zaposleni prepoznaju kao jednu od najvećih vrednosti dm-a. Istovremeno, uz međusobnu podršku i osećaj pripadnosti, oni pokazuju da dm nije samo radno mesto već i prostor u kome zajedništvo dobija svoje puno značenje. Uz podršku u pronalaženju balansa, dm svojim zaposlenima pruža i raznovrsne obuke i radionice koje ih osnažuju za lični i profesionalni razvoj.

Da li su te vrednosti kompanije prepoznali i kupci, a ne samo zaposleni?

- Vrednosti koje negujemo unutar kompanije nastojimo da jednako jasno komuniciramo i ka javnosti, kroz svaki kontakt s našim kupcima. Oni prepoznaju posvećenost i motivaciju naših zaposlenih, što im uliva poverenje i sigurnost. Filozofija dm-a oslanja se na princip sažet u sloganu „Tu sam čovek, tu kupujem“ - obećanje da će svaka osoba, bilo u ulozi kupca, zaposlenog ili partnera, uvek biti uvažena i dočekana s poštovanjem. Kupci taj pristup osećaju kroz prijateljsko i stručno savetovanje, pažljivo odabran asortiman koji uvažava lokalne potrebe i vrednosti, kao i kroz otvorenu i transparentnu komunikaciju. Zato se trudimo da ponudimo proizvode visokog kvaliteta i da podržimo brendove koji su održivi i društveno odgovorni - jer to su vrednosti koje ljudi prepoznaju i cene. Poruka „Tu sam čovek, tu kupujem“ izrasla je iz naše korporativne kulture i ogleda se u svakodnevnim iskustvima potrošača: u dm-u ih dočekuje topao, ljudski odnos, praćen profesionalnošću i stručnošću. Upravo to gradi lojalnost, a vrednosti dm-a - briga, autentičnost i zajedništvo - postaju prepoznatljive i onima koji svakodnevno dolaze u naše prodavnice.

- Pozivam sve one koji teže profesionalnom razvoju u okruženju koje podstiče autentičnost da istraže našu novu karijernu stranicu (https://www.dm-jobs.rs/). Pored informacija o otvorenim pozicijama, tu će pronaći i uvide u našu kulturu kroz iskustva onih koji je svakodnevno žive. U dm-u je naša fundamentalna premisa da se stvarni rezultati mere brigom o ljudima - zato kod nas posao zaista jeste nadahnut životom.

Foto: Promo