Slušaj vest

Zdrav osmeh počinje pravilnom negom, a Lilly drogerije u saradnji sa brendom Parodontax pružaju priliku da ona bude kvalitetna i pristupačna. Do 12. oktobra, u svim Lilly drogerijama i na online shop-u potrošači će biti u prilici da ostvare popuste do čak 35 odsto na celokupan asortiman proizvoda za oralnu negu.

Foto: Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic

Savremeni preparati za oralnu higijenu pomažu u jačanju desni, zaštiti zuba i ublažavanju osetljivosti, čuvajući zdrav i negovan osmeh. Njihove napredne formule obezbeđuju dugotrajnu svežinu daha i pouzdanu zaštitu, čineći osmeh najjačim adutom i tajnim oružjem samopouzdanja.

Foto: Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic

Povodom početka akcije organizovan je događaj koji je okupio predstavnike medija i brojne influensere. U prijatnom ambijentu i opuštenoj atmosferi, gosti su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim proizvodima za oralnu negu i da uživaju u pažljivo osmišljenoj aktivaciji, u okviru koje je jedan od učesnika osvojio vrednu nagradu koju će donirati dobrotvornoj organizaciji po sopstvenom izboru.

Proizvodi za oralnu negu dostupni su po sniženim cenama u svim Lilly drogerijama, kao i putem online shop-a, sve do 12. oktobra.