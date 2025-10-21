Slušaj vest

Kompanija Hemofarm, član STADA grupe, i ove jeseni okuplja zajednicu koja živi i radi po ESG principima. ESG festival biće održan od 23. do 26. oktobra u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Centralni program zakazan je za četvrtak, 23. oktobar, sa panel diskusijama predstavnika kompanija, akademske zajednice, javnog i civilnog sektora, dok je nedelja, 26. oktobar, rezervisana za dan otvorenih vrata muzeja sa besplatnim ulazom za sve građane.

„Ideja Festivala je da na jednom mestu okupi ljude i organizacije koje dele znanje, razmenjuju iskustva, prikazuju dobre prakse i podstiču nove inicijative sa merljivim rezultatima za zajednicu i privredu. Ove godine akcenat je na konkretnim rešenjima i alatima koje kompanije i startapi, kao i pojedinci, mogu da primene odmah,“ istakao je Ronald Zeliger, generalni direktor kompanije Hemofarm.

Foto: Promo/Marko Risović

Centralni dan 23. oktobar, obuhvatiće predstavljanje najnovijeg Izveštaja o održivom razvoju Hemofarma, kao i seriju panela sa praktičnim odgovorima: kako smanjiti emisije i troškove kroz energetsku efikasnost, kako da izgradimo kulturu prevencije i održivo zdravlje, na koji način dobro korporativno upravljanje utiče na rezultate, kako inovacije i startapi ulaze u nove lance vrednosti, te kakav će uticaj veštačka inteligencija imati na donošenje odluka i ukupnu održivost poslovanja. Cilj programa je da posetioci sa Festivala odu sa jasnim, primenljivim koracima koje mogu da sprovedu u narednom periodu.

„Želimo da novim izdanjem pokažemo da održivost nije apstraktan pojam, već skup odluka koje daju vidljive rezultate, kako za planetu, tako i za ljude. Priznanje ESG lider dodatno nas obavezuje da ostanemo katalizator pozitivnih promena“, navela je Sanda Savić, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu.



Završnog dana, 26. oktobra Muzej nauke i tehnike biće otvoren za sve, a to je prilika da porodice, đaci i studenti besplatno istraže interaktivne postavke i vide kako se nauka, tehnologija i održivost prepliću u svakodnevici.

Hemofarm poziva medije i javnost da se pridruže i zajedno uključe u održivost, kako bi inspiraciju i znanje pretočili u delovanje koje donosi merljive rezultate za zajednicu i privredu. Drugi ESG festival je platforma na kojoj se iskustvo pretvara u primenljiva rešenja za velike kompanije, startape, škole i građane.