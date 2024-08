'DA LI VIČETE DA SU SKUPI I POHLEPNI KAD KUPUJETE MERCEDES?!' Ugostiteljima dozlogrdilo prigovaranje turista - Javno osuli paljbu

Ne prestaju polemike oko turističke sezone, budućnosti hrvatskog turizma, cena na Jadranu. Dok jedni prigovaraju, drugi objašnjavaju, treći se samo zabavljaju... Ipak, na društvenim mrežama se može čuti kako to doživljavaju poznati ugostitelji, a kako gosti.

Šef Mate Janković veoma je aktivan sa objavama na Linkedinu, gde objavljuje detaljne analize pojedinih segmenata ugostiteljskog biznisa i probleme na koje ozbiljni preduzetnici svakodnevno nailaze u tom poslu. Sada se pak sarkastično osvrnuo i na tvrdnje o lakoj ugostiteljskoj zaradi, a njihovu objavu prenosimo vam u celosti:

- Ako ste u potrazi za lakom i brzom zaradom, ne čekajte više – otvorite restoran. Osmislite koncept. To je bar lako. Par jela, par vina, malo Googlanja i da je to to. Uostalom, bili ste po restoranima, videli ste u Firenci onaj lokal, e pa takav - napisali su.

Otvorite firmu. Nađite prostor, potpišite ugovor o zakupu i dajte menice na ličnu imovinu u slučaju da loše krene da se imaju odakle naplatiti. Najbolje da stavite stan, tu ste sigurni. Ali sigurno će biti posla jer sve radite kako treba, pa nema brige. Stvar je 100 odsto, nema rizika, nije to biznis u kojem se lako propada.

Ili još bolje, izgradite svoj restoran. Budite na svojoj grudi. Skupite potrebnu dokumentaciju i podignite kredit za koji ste dali učešće, našli jemce i stavili nešto pod hipoteku.

Rešite svu papirologiju, MTU, razne inspekcije i propise. Čekajte par meseci da to bude gotovo, kod nas to brzo ide i na šalterima nema redova. Neće vam faliti nikakvi papiri jer je sve jasno, transparentno i sa smislom.

Opremite objekat, kupite kuhinju i sitni inventar. Platite majstore. Vodoinstalatere, električare, stolare, zidare, knaufere, bar njih ima puno. Sve će odraditi kako treba i na vreme jer ste ih pošteno platili. Pa to je opšte poznata stvar.

Nađite osoblje i dogovorite plate. Osoblja ima kao u priči ako pošteno platite i sve će biti po dogovoru jer tako stvari funkcionišu kad pošteno platite. Sve je "smooth sailing". Svi koji imamo biznis dobro znamo da ljudi rade sve po dogovoru kad ih platiš koliko traže. Kupite top namirnice.

Platite dobavljače i napunite zalihe – sva vina, žestinu, hranu. Dajte im menice da se naplate ako ne budete solventni, ali ne brinite, biće sve dobro. Prodajte sve po fer cenama. Gosti će prepoznati vaš trud, biti susretljivi, voleti vas do neba i neće zameriti greške. Sedite i gledajte kako se lova množi. Stalno će biti posla. Lako je, poručio je Janković.

Profit nije pohlepa

Vodeći splitski ugostitelj Daniell Nikolla osvrnuo se na optužbe da su ugostitelji pohlepni.

- S obzirom na to da sezona nije baš bajna, veliki broj ljudi se tome jako raduje. Svako malo pa i na ovoj mreži vidim komentare tipa neka im kad su pohlepni! Šta u poslovanju znači pohlepa? Profit? Pa nije li cilj svakog poslovanja raditi sa što većim profitom? Ne dodeljuju 'Zlatnu pohlepu' već 'Zlatnu kunu'!?

"Pa nismo u ratu"

Najjači su mi "baje" koji uđu u restoran i naruče tri kila oborite ribe, i još naglas napomenu konobaru 'da mi nisi doneo ono smeće iz uzgoja', šest boca Dingača i na kraju p... kako su ga opelješili, pa viče da smo pohlepni. A meni ne daj Bože pogledati. Ili pitati koliko košta, to je sramota - poručio je jedan korisnik društvenih mreža, prenosi Jutarnji.

- Da li tom logikom ideš u Mercedes i vičeš im da su skupi i pohlepni? I da spuste cene da ti možeš da ga priuštiš? Ili odeš u Citroen? Tako vam je i s restoranima, ako vam se ne sviđa i smatrate da su vam naplatili više nego što vredi, nemojte više ići u taj restoran! Vrlo jednostavno, verujte mi, to nam najviše šteti - dodao je on.

- Svi ti restorani koji naplaćuju skupu uslugu, a ne nude kvalitet, kad-tad će ‘pasti’ ili promeniti vlasnika - tvrdi Nikolla.

Picerija iz Alana Forda

Urednik i analitičar u tehnološkom sektoru Dragan Petric uključio se primerom picerije iz Komiže u kojoj redovno boravi s porodicom, iako je konobar namćor.

- Kao, loša je turistička sezona? Hm… Ima ta jedna picerija u Komiži koja je kao iz Alana Forda. Gost je tamo uvek kriv. Otkad znam za sebe u toj piceriji radi jedan te isti glavni konobar, koji je tamo svaki dan od jutra do mraka i koji smoreno, s napola spuštenim kapcima od muke koluta podočnjacima svaki put kada ugleda nekoga kako ulazi i seda za sto. Tek kada ispuši do kraja svoju cigaretu, ustaje s tacnom ispod ruke, kao da nosi novine kojima će klepiti muvu ili komarca – pa povlačeći nogu za nogom pristupa gostu - ističe Dragan.

- Neko veče smo mali i ja sedeli tamo, a za sto do našeg došao je poznati pevač, sa nekoliko članova svog benda, pre nastupa na rivi. 'E…', rekao je nevoljno konobar, što je u toj piceriji skraćenica za 'Dobro veče, izvolite' Ne znajući s kim imaju posla, gladni estradnjaci koji su samo na jednu noć odseli u Komiži, pitali su naivno 'šta imate za pojesti i popiti?'

"Ništa!", rekao je hladno legendarni Broj 1 komiške cvećarnice-picerije, okrenuo se, seo nazad uz šank i zapalio novu pljugu.

Kako je Dragan istakao, posle dva-tri dima, doneo im je menije, plastificirane pre bezbroj godina, i bez reči ih dobacio na njihov sto… Na meniju je oduvek nekoliko istih pica, a pića su ona koja možeš videti u velikom frižideru sa staklenim vratima, iza šanka. Za današnje ugostiteljske standarde čak je i kvartovski štand s kukuruzom vek ispred ovog objekta.

- Ipak, obožavam da idem u tu piceriju. Prvo, pica je fenomenalna, stiže brzo i sastojci su uvek sveži i kvalitetni. Drugo, smeštena je odmah uz plažu gde se kupam i ima spektakularan pogled na komiški zaliv i Biševo. I ono mnogima najvažnije – treće – cene su neverovatno male i počinju duboko ispod 10 evra za jednu picu. I uvek su im svi stolovi puni. Mislim da ova priča otkriva sve što treba da znamo o tobožnjem "padu" ovogodišnje turističke sezone koji se, čitam, povezuje sa neuspehom ugostiteljske sezone. Ne postoji, naime, neuspešna ili uspešna ugostiteljska sezona. Postoje neuspešni ugostitelji koji precenjuju svoju ponudu i postoje uspešni ugostitelji, poput ovoga kod kojeg idem na picu, koji su za odnos svojih nedostataka i prednosti postavili realnu cenu. Gost naprosto ide tamo gde dobija odgovarajuću vrednost za svoj novac - zaključuje Petric.

