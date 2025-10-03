Plac sa započetom vikendicom bez asfaltnog puta, vode i struje u naselju Međe kod Barajeva prodaje se za 12.000 evra

- Prodaje se 1420m2 plus jos 2 ara za put u opstini Barajevo, Ravni gaj, Medje. Zemljište je šuma prve klase u kojoj je 80-ih započeta gradnja vikend kuće od 50m2 - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Kako ističe vlasnica Gordana Trbojević građevinska dozvola je još uvek važeća. Ali plac, može se slobodno reći, ima nekoliko mana.