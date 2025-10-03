Plac u šumi sa započetom vikendicom i još uvek važećom građevinskom dozvolom u naselju Međe, Ravni gaj u Barajevu prodaje se za 12.000 evra
PRODAJE SE PLAC U ŠUMI SA ZAPOČETOM VIKENDICOM U BARAJEVU? Idealno zvuči za ljubitelje prirode, ali ima i mana
- Prodaje se 1420m2 plus jos 2 ara za put u opstini Barajevo, Ravni gaj, Medje. Zemljište je šuma prve klase u kojoj je 80-ih započeta gradnja vikend kuće od 50m2 - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.
Kako ističe vlasnica Gordana Trbojević građevinska dozvola je još uvek važeća. Ali plac, može se slobodno reći, ima nekoliko mana.
- Do placa ide zemljani put udaljen nekih 400-500m od poslednjih kuća i asfalta, vode, struje. Idealno za ljubitelje osame, bez komšiluka. U cenu uključen i postojeći projekat vikend kuće - objasnila je Gordana i dodala da je vlasnik 1/1, kao i da je cena placa 12.000 evra.
