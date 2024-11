Pre nego što bilo ko odluči gde će investirati novac, treba prvo dobro da razmisli šta mu je cilj. Pre svega, da li će mu novac biti potreban u skorije vreme, u roku od šest do 12 meseci ili tek za pet do deset godina. Takođe, važno je pitanje rizika, odnosno da li je ulagač spreman na neki veći rizik koji donosi veću dobit ili se radi o manjem riziku pa proporcionalno tome i nižem prinosu, poručuju finansijski stručnjaci.

Ključno je da se shvati odnos rizika i prinosa, što znači da neko ko se izlaže većem riziku može da ostvari veći prinos, i obratno. Pomoć brokera nije nužna, dodaje on, ali je edukacija i minimum finansijske pismenosti poželjan.

"Uvek bih pošao od istorijskih dešavanja. Tako je, recimo, 2008. godine došlo do toga da na berzama sve pada 40 odsto. Onda će neko ko je amater to da posmatra kao katastrofu i krenuće sve da prodaje. S druge strane, profesionalci će na to gledati kao na priliku za zaradu, i tu je ogromna razlika.“