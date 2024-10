- Zakup za kancelarijski prostor se kreće od 15 do 30 evra po kvadratu. Naravno, garažna mesta se dodatno plaćaju. Kada je u pitanju prodaja, izjednačena je cena stanova i poslovnih prostora. Tu izuzimam lokale u novogradnji koje prevashodno investitori ne prodaju nego izdaju u zakup, i to za priličan novac kada su dobre lokacije u pitanju, a to su uglavnom lokali od 50 do 100 kvadrata. U njima zakup ide i do 40 evra po kvadratnom metru, u novim zgradama na top lokacijama - ističe Kaća Lazarević.