Govoreći o budućim kretanjima na tržištu nekretnina, licencirani procenitelj Milić Đoković kaže da sve zavisi od političko-ekonomske situacije koja kod nas ima veliki uticaj. Ipak, on smatra da pad cena trenutno nije realan.

“Evroinflacija je velika, vrednost novca opada, tako da će to pratiti i cene nekretnina. Znači, svakako će rasti bar za vrednost evra.

Prema nekim projekcijama koje smo radili, to će otprilike trajati do 2027-2028. godine, kada bi možda moglo da dođe do eventualnog smirivanja. Pad cena nije realan, niti za očekivati, jer u Srbiji postoji problem da se jednom podignute cene jako teško spuštaju”, zaključuje Đoković.