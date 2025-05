„Investiram na kvadrat” dostupan je svakome ko želi da investira u biznis i ostvari zaradu veću od do sada dostupnih vidova štednje i ulaganja. Uzelac objašnjava da je prednost ovog modela u tome što je on transparentan, što svaki finansijer ima uvid u to kako se njegov uloženi novac koristi i kako se ceo investicioni ciklus realizuje. Takođe, u izgradnju se ulazi tek sa prikupljenih 100 odsto investicionih sredstava, tako da nema razloga da dolazi do eventualnog zastoja ili kašnjenja u realizaciji projekta.