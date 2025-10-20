Slušaj vest

Rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal u ovoj godini, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilenseri je do 30. oktobra.

Kako je saopštila Poreska uprava, u slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti.

Poreski obveznici svoju obavezu mogu ispuniti elektronskim putem preko portala Frilenseri https://frilenseri.purs.gov.rs/, a prednosti ovog sistema, kako naglašavaju u Poreskoj upravi je automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave, što omogućava brzo i jednostavno vršenje uplate, uključujući i putem aplikacije za elektronsko bankarstvo (mBanking). Više informacija o konkretnim koracima u postupku prijave poreza dostupno je na linku: frilenseri.purs.gov.rs/prijavi-porez.html.

Poresku obavezu obveznici mogu ispuniti i podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO-K, koja se može podneti elektronskim putem preko portala ePorezi, kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave.

Kako se precizira, kada poreska prijava podneta elektronskim putem dobije konačni status "proknjižena“, podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na portalu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

