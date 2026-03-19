Grad se našao na poslednjem mestu na osnovu više kategorija, poput obrazovanja, digitalne pismenosti, životne sredine i klime, ali i loših ekonomskih parametara.

Nekada industrijski administrativni centar Timočke Krajine, sa više od 15.000 radnika zaposlenih u industriji, Zaječar se našao na neslavnom poslednjem mestu gradova u Srbiji koji su dobri za život.

Nema novih investitora, fabrike se zatvaraju

Ispitivanje je obavio Ekonomski fakultet u Nišu po određenim kategorijama i što se tiče ekonomskih parametara, Zaječar tu jako loše stoji. Trenutno je 2.368 nezaposlenih, fabrike se zatvaraju, mladi odlaze, nema naznake dolaska ni domaćih, ni stranih investitora.

Građani kažu da na prvom mestu mladi u Zaječaru nemaju gde da se zaposle.

- Svi smo svedoci da je zimi katastrofa, da ne možemo da dišemo, đubre je svuda. Nekada je ovaj grad bio šaren, sada je postao siv i prljav - kaže jedna od naših sagovornica.

Velika zagađenost vazduha

Zaječarci naglašavaju da problema ima i u zdravstvu, i u bankama, i Elektrodistribuciji.

- Omladina naglo odlazi iz grada, ostalo je više staro stanovništvo, nemamo podmladak, ništa novo se ne dešava. Sve firme su zatvorene - napomenula je meštanka.

U kategoriji životna sredina i klima Zaječar je takođe istaknut položajem, jer je dok traje zimska sezona među najzagađenijim je gradovima u Srbiji.

Timočki omladinski centar realizovao je projekat bezbednosni koraci sa mladima od 15 do 19 godina, gde oni odnos prema životnoj sredini takođe ističu kao problem u Zaječaru.

Dunja Marušić iz "Timočkog omladinskog centra" istakla je da su mladi prepoznali ono što sve muči, a to je zagađenost vazduha.

- Kao problemi su prepoznati ekološka bezbednost, zagađenost vodotokova, sve ono na šta građani utiču sami - iznela je Marušić.

Kategorije u kojima Zaječar nije među poslednja tri grada u Srbiji su bezbednost i zdravstvo, mobilnost i pristupačnost i javne usluge i uprava.