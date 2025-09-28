Slušaj vest

U vikend-naselju Čortanovci, na obroncima Nacionalnog parka Fruška gora, prodaje se vikendica od 45 kvadrata sa kompletnom dokumentacijom i svim uslovima za miran odmor nadomak reke.

Objekat je čvrste gradnje, zidovi su od crvene fasadne cigle, a kompletna stolarija, prozori i vrata, sveže je lakirana.

Raspored prostorija uključuje hodnik iz kog se ulazi u dnevnu sobu, odvojenu kuhinju i kupatilo. Stepenice vode na sprat gde se nalazi spavaća soba i mali hodnik, a vikendica poseduje i dve terase, što je čini idealnom za boravak tokom toplih dana.

Nekretnina se nalazi na mirnoj lokaciji, svega dve minute pešice od popularne plaže ''Varljivo leto''. Do vikendice vodi asfaltni put, a poslednjih 30 metara je tucanik. Zimi se pruža lep pogled na Dunav, dok tokom leta zelenilo pruža privatnost i hladovinu.

Kuća za odmor je uknjižena, sa urednim vlasništvom i dokumentacijom od prvog dana. Cena je 39.900 evra, a postoji mogućnost zamene za automobil do 20.000 evra ili neku drugu nekretninu.

