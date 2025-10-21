Slušaj vest

Kad su mu roditelji dali zeleno svetlo da preuzme porodičnu kuću iz devedesetih, Ivan Brnatović (22) iz Otoka kod Vinkovaca nije se dvoumio ni sekunde. Ovaj simpatični student biologije odlučio je da zasuče rukave i sam preuredi dom u kojem je odrastao.

- Kuća ima ogroman potencijal i svaka prostorija priča neku svoju priču. Tata ju je gradio vlastitim rukama tokom rata, a ja sada skidam stvari koje su napravljene "za prvu ruku" još pre 25 godina. Ima tu puno emocija, uspomena, ali i prašine - iskren je Ivan.

Ideja da ceo proces dokumentuje na društvenim mrežama došla je spontano, nakon učešća na jednom događaju u Zagrebu.

- Hteo sam da stvorim onlajn prostor za sve koji se žele sami upustiti u renovacije, bez puno znanja, ali s puno volje. Odmah sam znao da ne želim da pokazujem savršene kutke, nego stvarnu stranu preuređenja, onu s greškama, improvizacijom, majstorima i rodbinom koja "zna bolje" - kroz smeh će Ivan.

Publika je njegovu iskrenost i humor brzo prepoznala. Njegovi skečevi "Kad rodbina dođe da vidi gradilište" i "Veliko balkansko pospremanje" prikupili su desetine hiljada pregleda.

- Ljudi mi pišu da ih moji videi zasmejavaju, ali i motivišu. Ima i negativnih komentara, ali ja im samo zahvalim jer mi barem podižu vidljivost - dodaje uz osmeh.

U protekle tri godine Ivan je samostalno preuredio dve spavaće sobe, dnevni boravak, trpezariju i kuhinju, a trenutno radi na hodniku.

- Plan mi je da donovembra ove godine završim hodnik, čime ću biti gotov sa oko 60 odsto radova u kući. Sledeće godine planiram krovište za terasu i restauraciju spoljnog nameštaja – otkriva.

Dosad je, kaže, naučio gotovo sve, od rušenja, gletovanja i bojenja do uređenja enterijera.

- Jedino što ne diram su elektro i vodoinstalacije, to ipak prepuštam stručnjacima – priznaje ovaj svestrani student, a na pitanje šta mu je bilo najteže, bez razmišljanja odgovara naučiti se strpljenju. A osim te velike vrline, u procesu obnove koji još traje naučio je i da se ništa ne događa preko noći.

Ali, svaka greška za njega je lekcija, a osećaj da kuću bukvalno gradi sopstvenim rukama za njega je, kaže, neprocenjiv.

Ivan kuću renovira u fazama, prilagođavajući se svom budžetu koji pokušava da zadrži unutar prihvatljivih iznosa.

- Što više radiš sam, to su manji troškovi. Samo na krečenju, postavljanju parketa i završnim radovima uštedeo sam oko 5.000 evra – otkriva ovaj vredni student.

Renoviranje porodične kuće, kojom je osvojio brojne pratioce na Instagramu, naziva i duboko ličnim i emocionalnim procesom u kojem će, veruje, naučiti mnogo i o sebi samom.

- Ceo ovaj projekt za mene je proces ličnog rasta i stvaranja identiteta prostora koji priča moju priču – kaže Ivan.

Ovaj mladić planira da otvori "Studio IB", posvećen uređenju enterijera i bašti, kako bi pomogao drugima da svoje stare ili dotrajale kuće pretvore u domove koji odišu toplinom bez prevelikog troška.

- Svaka kuća, bez obzira koliko stara ili skromna bila, može ponovno da oživi ako se u nju unese malo ljubavi i vizije - zaključuje Ivan čije ćemo projekte, ako mu se želje ostvare, imati prilike da vidimo još puno puta.