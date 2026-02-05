Slušaj vest

Prevoznici nisu zadovoljni ishodom ministarskog sastanka zemalja Zapadnog Balkana i Evropske komisije, iako pozdravljaju prve korake koje je EU napravila u rešavanju problema ograničenog boravka naših vozača u Šengen zoni, kažu u razgovoru za PlutonLogistics predstavnici srpske transportne privrede.

Ministri zemalja Zapadnog Balkana razgovarali su u utorak, 3. februara, sa predstavnicima Evropske komisije. Zakazivanje ovog sastanka, kao i objavljivanje EU Visa Strategy, podsetimo, razlozi su zbog kojih su prevoznici u petak obustavili protest i okončali blokade teretnih graničnih prelaza.

- Mi nismo zadovoljni jer smo očekivali brzo, kratkoročno rešenje ovog problema. Nama je sada jako bitno da prestanu hapšenja naših vozača u šengenskom prostoru, dok se ne postigne najavljeno rešenje oko viza i dok ono ne bude implementirano - kaže Borislav Popović, vlasnik preduzeća Popović Transport i jedan od predstavnika Poslovnog udruženja Međunarodni transport.

- Voda nam je došla do grla i počinjemo da se utapamo. Hapšenja su čak i pojačali posle naših protesta. Primera radi, jednog mog vozača su upravo juče zaustavili na ulasku u Austriju i brojali mu dane. On igrom slučaja nije radio puno radno vreme tokom januara, ali da jeste, prekoračio bi broj dana i bio deportovan. Pored njega su bila još dva bosanska kamiona i jedan makedonski. Znači skidaju samo nas - naglasio je on.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Popović naglašava da prevoznici pozdravljaju odluku EU i Evropske komisije da ovaj problem stavi u fokus, ali da se goruće pitanje mora brzo rešavati.

- Administracija u Briselu je očigledno sporija nego što mi očekujemo i oni u ovakvom razvoju situacije vide napredak - ocenjuje Popović.

Na sastanku održanom 3. februara, EK je od predstavnika zemalja tražila da iznesu kako vide problem, a jedini konkretan rezultat je nova najava sastanka: ovoga puta novoformirane Radne grupe, koji bi trebalo da se održi sledeće nedelje. U Radnoj grupi će pored predstavnika države biti i po jedan član predstavnika prevoznika, ambasade u Briselu i Transportne zajednice.

- Ne možemo reći da ništa ne rade i da ne žele da se ovo reši, ali nama je ne dan, nego i svaki sat važan. Sa druge strane, oni imaju neke svoje procedure, administraciju koja će ovo rešavati - u kom roku i na koji način, znaćemo posle prvog sastanka Radne grupe. Trudićemo se da se strpimo i da izdržimo do tada, ali će na samom sastanku biti jasno poručeno: ako problem oko hapšenja i deportacija vozača ne prestane odmah, bićemo prinuđeni da opet izađemo na granice. Samo što tada idemo do kraja. Ne želimo da se to desi i ne želimo da verujemo da neće biti razumevanja.

Kaže da su prevoznici imali razumevanja za privredu, region i državu kada su okončali proteste, ali da će, ako sve bude išlo u lošem pravcu, morati da misle na sebe.

- Mi podržavamo EES, jasno nam je da oni moraju imati bolju kontrolu svojih granica i prvi to pozdravljamo. Ali, naše kamione ne voze ilegalni migranti, već vozači koji poštuju sve propise, imaju sva lična dokumenta i dokumenta za vozila i robu.

Zaustavljeni robni tokovi: Kolika je šteta?

Protest transportne privrede zbog pravila 90/180 za profesionalne vozače iz trećih zemalja u zoni Šengena, kao i dodatnih problema koje je izazvao novi Entry-Exit sistem čija puna primena se očekuje od aprila, počeo je 26. januara. Prevoznici iz regiona (Srbija, BiH, S. Makedonija i Crna Gora), blokirali su teretne terminale i zaustavili transport robe u potpunosti kako u uvozu, tako i u izvozu. Od zabrane su bile izuzete samo određene posebno definisane kategorije poput lekova i živih životinja. Dnevna šteta, samo od zaustavljenog izvoza, procenjena je na blizu 100 miliona evra.

Foto: Tomislav Georgiev / Xinhua News / Profimedia

Crnogorski i prevoznici iz Severne Makededonije proteste su prekinuli 29. januara. Srpski i BiH prevoznici blokadu su okončali dan kasnije, nakon što je EU predstavila viznu strategiju i nakon što je za 3. februar zakazan sastanak zemalja regiona sa predstavnicima Evropske komisije.

Evropa nije dala konkretan predlog

Ministar Republike Srbije za evrointegracije Nemanja Starović, podsetimo, na sastanku sa EK u utorak 3. februara predložio je rešenje u vidu posebnog uputstva kontrolnim organima zemalja Šengena za prelazni period. Predstavnici Evropske komisije su tražili da se hitno nakon sastanka pošalje predlog.

Predsednik PU Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je za RTS da su „razočarani što Evropska komisija nije imala konkretne predloge, dok su oni očekivali to od nas“.

- Jedini predlog imao je ministar Nemanja Starović, koji je pozvan da pošalje pisani predlog. Znamo da možemo dati najbolje rešenje, pa smo prosledili kolegama sa Balkana predloge da bismo ih usaglasili - rekao je Mandić.

Prema njegovim rečima, na sastanku Radne grupe planiraju da iznesu zajedničke predloge koji će obuhvatiti uvođenje registra prevoznika, tumačenje statusa prekograničnih radnika i dokazivanje tog statusa, a najvažnije je zaustaviti hapšenja i deportovanje vozača.