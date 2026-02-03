Slušaj vest

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, koji su prošle sedmice blokirali prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila EU o boravku u Šengen zoni, danas bi trebalo da se sastanu u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije sa ciljem da se pronađe rešenje za problem boravka profesionalnih vozača u Šengen zoni.

Blokade, koje su trajale od 26.januara, prevoznici iz Srbije i BiH su obustavili su u petak nakon što je EK ponudila rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengen zoni, koje je predstavljeno u okviru vizne strategije EK, gde je predviđeno uvođenje elektronskih viza.

Petodnevne blokade

Prevoznici iz Crne Gore i Severne Makedonije su dan ranije prekinuli blokade prelaza.

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić rekao je ranije da su prevoznici iz Srbije odluku o obustavi blokada doneli dan nakon što je EK počela razmatranje mogućnosti uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače kamiona, koje bi im omogućile duži boravak u zemljama EU i nesmetano obavljanje posla.

Mandić je rekao da su dobili obećanje da će danas u Briselu biti održan sastanak radne grupe.

- Imamo i dnevni red koji sadrži samo ono što mi dodatno tražimo, da se naprave kratkoročna i dugoročna rešenja dok ne dođe do implementacije onoga što je predviđeno. Ono što želimo jesu rešenja da vozači više ne budu maltretirani ili hapšeni - rekao je Mandić.

Pravilo 90 od 180 dana

Prevoznici su ranije upozorili da primena pravila 90 od 180 dana i na profesionalne vozače ugrožava njihov rad i opstanak prevozničkih firmi u zemljama Zapadnog Balkana.

Evropska komisija je usvojila novu viznu strategiju, u okviru koje će biti razmatran poseban režim koji bi omogućio prevoznicima da u Šengenu borave duže od 90 dana, bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, ali uz strogu kontrolu i jasno definisana pravila.

U strategiji EU za vize, čija je radna verzija predstavljena prošle sedmice, konstatuje se da profesionalaci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namere trajnog nastanjivanja.