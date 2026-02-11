Slušaj vest

Događaj se odvija u okviru drugog Međunarodnog sastanka učesnika (IPM), a cilj susreta je dalje usaglašavanje tehničkih, programskih i logističkih koraka u pripremi za 2027. godinu.

- S obzirom na to da je više od 130 zemalja već potvrdilo svoje učešće na Expo 2027 Beograd, najmanje toliki broj delegacija očekuje se i na drugom IPM-u, uz dodatne zemlje i međunarodne organizacije koje su iskazale interesovanje, a još nisu formalno potvrdile učešće - ističe Danilo Jerinić, direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Uoči IPM-a, u tehničkoj poseti Srbiji boravio je generalni sekretar BIE Dimitri Kerkentzes, koji je obišao gradilište Expo 2027 i razgovarao sa predstavnicima kompanije o daljem toku priprema za izložbu. Impresioniran dinamikom radova i ukupnim napretkom projekta, Kerkentzes je istakao da je Srbija do sada ispunila sva obećanja data tokom kandidature, što dodatno učvršćuje poverenje zemalja učesnica, što se ogleda i u rekordnoj brzini prijavljivanja.

- Činjenica da se toliki broj zemalja odazvao pokazuje poverenje u platformu koju Srbija nudi, jer da nisu osetile sigurnost i doslednost u ispunjavanju obaveza, ne bi se odlučile da učestvuju. Ovo je snažna poruka podrške Srbiji i njenoj ulozi domaćina - istakao je Kerkentzes.

U razgovoru sa generalnim sekretarom BIE, Jerinić je naglasio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i da se na jesen očekuje primopredaja ključeva paviljona zemljama učesnicama.

- Veliko je zadovoljstvo videti da se potvrđuje ono što svakodnevno gradimo na terenu – stabilnost, pouzdanost i partnerstvo sa zemljama učesnicama. Drugi IPM biće prilika da dodatno učvrstimo saradnju, predstavimo naredne faze realizacije i zajedno sa partnerima uđemo u završnu pripremnu etapu pred 2027. godinu. Beograd je spreman da još jednom pokaže da je pouzdan, ali i sjajan domaćin sveta - izjavio je Jerinić.

Tehnička poseta generalnog sekretara BIE potvrđuje kontinuiranu institucionalnu saradnju i visoke standarde u organizaciji Specijalizovane izložbe, kao i spremnost Srbije da 2027. godine ugosti svet u Beogradu.