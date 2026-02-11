Slušaj vest

Holandska pivara Hajneken saopštila je danas da planira ukidanje do 6.000 radnih mesta u naredne dve godine, u cilju dodatnog smanjenja troškova poslovanja.

Poznati proizvođač piva objavio je i godišnji finansijski izveštaj, prema kojem je u 2025. godini ostvario prihode od gotovo 34,3 milijarde evra, dok je profit iznosio 1,9 milijardi evra, prenosi NL tajms.

Iz kompanije navode da bi planirano globalno smanjenje broja zaposlenih moglo da donese godišnje uštede u visini do 500 miliona evra. Hajneken trenutno zapošljava više od 87.000 radnika širom sveta.

Odluka o smanjenju broja zaposlenih dolazi nakon ranijih reorganizacija, zahvaljujući kojima je kompanija već ostvarila višemilijardne uštede. U oktobru je holandska pivara najavila i dodatni plan redukcije troškova u iznosu od dve milijarde evra u narednim godinama.

Izvršni direktor Hajnekena Dolf van den Brink poručio je da je glavni prioritet kompanije „ubrzanje rasta, finansirano povećanom produktivnošću i promenama operativnog modela koje će podrazumevati značajnu intervenciju u vezi sa troškovima u naredne dve godine“.

- To će pojačati produktivnost ljudi i omogućiti veću brzinu i efikasnost - rekao je on.