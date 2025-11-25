Slušaj vest

Istovremeno, on ostaje ključni stub norveške jednakosti. Bogati tvrde da je klima postala neprijateljska prema vlasnicima preduzeća. Norveška ima dugu tradiciju oporezivanja bogatih i potpun uvid u poreske prijave.

Porez na bogatstvo oblikuje političko i ekonomsko okruženje

Porez na bogatstvo bio je glavno pitanje na septembarskim izborima. Laburisti su pobedili i povećali stopu oporezivanja. Pravila za one koji napuštaju zemlju su dodatno pooštrena. Porez je jedan odsto na bogatstvo između 1,76 i 20,7 miliona kruna i 1,1 odsto na sve iznad toga.

Rok za prelaženje na paušalno oporezivanje ističe krajem oktobra. Foto: Shutterstock

Porez na bogatstvo plaća 12 odsto stanovništva

Oko 12 odsto Norvežana podleže ovom nametu. Stambena nekretnina u kojoj živite ima popust od 75 odsto. Akcije i komercijalne nekretnine imaju popust od 20 odsto. Svako ko napusti zemlju mora da plati izlazni porez od 37,8 odsto na nerealizovane kapitalne dobitke veće od tri miliona kruna.

Egzodus bogatih se povećava zbog poreza na bogatstvo

Broj bogatih iseljenika se udvostručio. Više od 250 ljudi godišnje sa imovinom većom od 10 miliona kruna napustilo je zemlju 2022. i 2023. godine. Časopis „Kapital“ navodi da 105 od 400 najbogatijih živi van zemlje ili je svoju imovinu prenelo na rođake. Norveška je ukinula porez na nasledstvo još 2014. godine.

Porez na bogatstvo nastavlja da donosi prihode

Prihodi od poreza na bogatstvo sada iznose 0,6 odsto BDP-a i rastu. Analize pokazuju da bogati imaju dovoljno likvidnosti da plate. Najbogatiji snose najveći poreski teret. Istraživanja sugerišu da porez može podstaći ulaganja u ljudski kapital. Norveška ostaje visoko rangirana po lakoći poslovanja.

Silueta biznismena Foto: Profimedia

Kritike i posledice za preduzetnike

Kritičari tvrde da porez na bogatstvo kažnjava domaće vlasnike i guši preduzetništvo. Veliki deo iseljenika su poslovni ljudi. Izmenjena pravila mogu smanjiti vrednost ekonomije za oko 1,3 odsto na duži rok. Osnivači startapova posebno pate jer plaćaju porez pre nego što kompanija počne da ostvaruje profit. Norveška ima jednu od najnižih stopa investicija rizičnog kapitala u Evropi.

Globalni trendovi u odlasku bogatih

Bogati nastavljaju da napuštaju Norvešku. Zemlja bi ove godine mogla da izgubi još 150 milionera. Velika Britanija predvodi globalnu listu odlazaka. UAE, SAD i Italija primaju najviše bogatih imigranata.

Porez na bogatstvo ostaje sporno pitanje