Nemački proizvođač automobila Mercedes-Benc tiho sprovodi jedan od najvećih programa dobrovoljnog otpuštanja u automobilskoj industriji poslednjih godina. Prema pisanju lista Handelsblat, oko 4.000 radnika je do sada napustilo kompaniju, prihvativši otpremnine – znatno više nego što je menadžment očekivao.

Plan štednje

Program je deo šireg plana štednje u kojem generalni direktor Ola Kelenijus želi da smanji troškove za pet milijardi evra do 2027. godine, od čega se planira ušteda oko milijardu smanjenjem troškova rada.

Mere su usmerene na takozvane indirektne zaposlene – to jest, sve koji ne rade direktno u proizvodnji, kao što su administrativno osoblje, inženjeri ili IT stručnjaci. Zbog sporazuma o zabrani otpuštanja u Nemačkoj koji važi do kraja 2034. godine, Mercedes je primoran da ponudi velikodušne otpremnine kako bi podstakao dobrovoljne odlaske.

Prema informacijama insajdera, čak 40.000 zaposlenih je prihvatilo ponudu. Takozvani „turbo bonus“ za one koji su brzo doneli odluku bio je posebno atraktivan – dugogodišnji zaposleni mogli su da dobiju šestocifrene iznose. Na primer, 55-godišnji vođa tima sa platom od 9.000 evra mogao je da računa na otpremninu od oko pola miliona evra, izveštava Handelsblat.

Talas otpuštanja u celoj automobilskoj industriji

Mercedes nije izuzetak. Nemačka automobilska industrija je u poslednje dve godine izgubila više od 55.000 radnih mesta. Boš planira da ukine 22.000 pozicija, ZF 14.000, dok Folksvagen želi da smanji broj zaposlenih u Nemačkoj za 35.000 do 2030. godine.

Ipak, Mercedes tvrdi da program nije "smanjenje broja radnih mesta“, već deo transformacije. Istovremeno, kompanija ulaže u prekvalifikaciju zaposlenih kako bi ih preusmerila na „poslove budućnosti“.

Proizvodnja se seli u Mađarsku, nemačke fabrike su prazne

Uštede se ne sprovode samo kroz otpremnine. Mercedes planira da proširi proizvodnju u mađarskom Kečkemetu, gde su troškovi, prema podacima kompanije, čak 70 odsto niži nego u Nemačkoj. Istovremeno, luksuzni modeli S-klase i EQS proizvode se u jednoj smeni u fabrici u Zindelfingenu – prošle godine je proizvedeno 205.000 vozila, u poređenju sa više od 330.000 u 2018. godini.

Problemi u Kini i SAD, neuspeh strategije električnih automobila

Najveći izazovi dolaze sa tržišta. U Kini, najvažnijem tržištu za Mercedes, postoji žestoka konkurencija i ratovi cenama. U SAD poslovanje otežavaju carine. Pored toga, strategija prelaska isključivo na električne automobile do kraja decenije morala je biti povučena – samo jedan od deset novih Mercedesovih automobila je potpuno električan, a postojeći električni modeli se slabo prodaju, posebno u Kini.

Zato Mercedes sada ulaže u modernizaciju klasičnih modela sa unutrašnjim sagorevanjem, ali i priprema novu generaciju električnih vozila. Ove godine su već predstavljeni novi električni CLA i ažurirani GLC SUV.