Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u obraćanju građanima osvrnuo i na skori paket ekonomskih mera, a posebnu pažnju usmerio na kontrolu cena i niže kamatne stope za kredite.

Ekonomista o novim merama države: Evo kada će se videti efekti korigovanih cena Izvor: Kurir televizija

O najavljenim merama za Kurir televiziju govorio je ekonomista Bojan Dimitrijević.

- Valja očekivati da će efekti tih mera biti do kraja godine, ako ne ranije. Ono što je predsednik izjavio, nema jasnijih nagoveštaja, biće mera, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih.

Dimitrijević objašnjava da kratkoročne mere daju efekte za par meseci, srednjoročne za godinu dana, a dugoročne od jedne do tri godine.

- Neke mere će se ticati cena u trgovinskim lancima, a to pokazuju i podaci da je inflacija u junu skočila u odnosu na standarde, i to zbog skoka cene hrane. Očigledno je to tačka koja ima značajan uticaj na život građana jer oni više od 40 odsto budžeta troše na hranu - kaže Dimitrijević.

On dodaje da kada su u pitanju dobavljači hrane, pokazuje se da trgovinski lanci međusobno među velikim igračima dogovaraju visinu marže:

- Država formalno vrlo teško može da otkrije da postoji vrsta monopolskog trgovanja. Anti-monopolska komisija može da izrekne kazne koje se čak kreću do jednogodišnje zarade lanca. Čuvene su kazne koje je evropska komisija izricala na primer Majkrosoftu. Kada bi komisija dejstvovala, mogla bi da suzbije monopolsko ponašanje. Ipak, monopolski dogovori se jako teško dokazuju jer je lako osporiti nalaze - kaže Dimitrijević.

Dimitrijević kaže da u našoj trgovini par preduzeća kontroliše 60% trgovine, pa se treba povećati konkuretnost tako što će se dati podsticaji manjim firmama.

- Veliki trgovinski lanac zatvara po nekoliko hiljada malih trgovinskih radnji. Ako zatvorite 2 ili 3 hiljade trgovinskih radnji, a od njih živi cela jedna porodica, vi ste bez posla ostavili oko 10 hiljada ljudi - kaže Dimitrijević.

Dimitrijević kaže da dok je bio ministar trgovine bilo je teško dokazati ovakve stvari, pa je dodao:

- Mali dostavljači nisu spremni da ispričaju šta se dešava jer sumnjaju da će država biti dovoljno efikasna u delovanju, a čini mi se da imamo samo dva proizvođača ulja u Srbiji. Zato oni mogu da nameću velike cene - kaže Dimitrijević.

