U odnosu na prošlu godinu, kada je u ovo vreme kilogram kupusa koštao između 80 i 150 dinara, cena je sada znatno povoljnija.

Na zelenoj pijaci u Obrenovcu prodaje se sada za 50 dinara po kilogramu.

- Ovo je najpovoljnije, 50 dinara. A kiseli kupus je 300. Ko bi toliko platio?, kaže jedan od prodavaca za RTV Mag.

On dodaje da se najbolje prodaje sorta potomak, i naglašava da će kupusa biti još, jer sezona tek počinje.

- Biće ga, samo može jeftinije da bude - dodaje.

Uprkos sušnoj godini, ističe da je rod kupusa bio dobar.

Međutim, iskustva prodavaca se razlikuju. Jedan navodi da prodaja ide sporo, iako je cena čak 15 dinara niža, samo 35 dinara po kilogramu.

- Valjda je još rano, ali teško da će biti bolje - objašnjava, uz napomenu da je kvalitet ovogodišnjeg kupusa dobar.