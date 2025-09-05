Slušaj vest

Iako poslovi u IT sektoru važe za najperspektivnije, u Srbiji poslednjih godina ne jenjava interesovanje za zanate. Razlog je deficit majstora na tržištu rada koji je podigao cenu njihovih usluga, pa se zarade u ovoj branši sve češće porede sa onima u visokotehnološkim industrijama.

Dok prosečna neto plata u junu 2025. iznosi 107.075 dinara (RZS), pojedine zanatlije zarađuju i dvostruko više. Sposobnost da se pruži kvalitetan rad učinila je zanate poput vodoinstalatera, električara i gradjevinskih radnika izuzetno traženim na tržištu rada, a atraktivne zarade u ovoj branši standardom.

Dori majstori već biraju poslove Foto: Shutterstock

"Kvalitetan život nije više rezervisan isključivo za one koji nisu završili fakultet. Danas se od poštenog zanatskog rada može živeti sasvim solidno, a dobri majstori su u prilici ne samo da biraju poslove, već i formiraju cene. Tržište je na njihovoj strani", kaže vodoinstalater.

Deficit majstora - siguran recept za visoku zaradu

Dok je generacijama unazad važilo pravilo "uči da ne bi radio težak posao", danas se karta okrenula. U prilog tome govori i keramičar iz Novog Sada, koji nudi samostalno svoje usluge na platformi za pronalaženje majstora. Kako kaže, najviše je angažovan na velikim stambenim kompleksima.

"Tačno je da moje kolege i ja zarađujemo više nego mnogi inženjeri. Posla ima stalno, a liste čekanja su duge. Konkretno, u ovom trenutku, ja imam ugovorene poslove do kraja novembra, a u jeku sezone, od aprila do novembra, mesečno može da se zaradi i do 300.000 dinara", pojašnjava on.

Keramičeri zarađuju kao inženjeri Foto: Shutterstock

Pojedine zanatlije zarađuju više od inženjera. Plata građevinskog inženjera, kreće se od 83.000 do 195.500 dinara.

Upravo zbog mogućnosti visokih prihoda i slobode da sam bira klijente, određuje cene i tempo rada, većina zanatlija se odlučuje da posao obavlja samostalno. Poslovanje pod sopstvenim imenom omogućava da nagrade budu direktno proporcionalne veštini i trudu.

Poslodavci u problemu

Velika potražnja, mali broj kvalifikovanih radnika, selidbe majstora u inostranstvo, zajedno sa malim broj mladih koji se odlučuju za zanatske škole, stvorili su veliki pritisak na domaće poslodavce. Zarade rastu, a u nekim slučajevima dostižu i evropske nivoe.

To je još jedan od razloga zašto je mnogim poslodavcima teško da pronađu i zadrže kvalifikovane majstore.

U uslužnom i zanatskom sektoru, u prvih šest meseci ove godine, najviše su se tražili zidari, autolimari, mehaničari, vodoinstalateri, frizeri, bravari, stolari, pekari i kozmetičari.

Pekar mesi Foto: Promo

"U pokušaju da obezbede radnike za ove poslove, poslodavci su često nudili natprosečne plate. Tako su zidari u proseku mogli da zarade 185.000 dinara, autolimari 162.000, a mehaničari oko 135.000 dinara. Vodoinstalateri su mogli da očekuju oko 116.000, a ostale zanatlije - kao što su bravari, moleri, metalostrugari ili pekari između 85.000 i 95.000 dinara”, pokazuje istraživanje sajta Infostud.

Kako navode, ovi iznosi predstavljaju prosečne plate koje su se mogle videti u oglasima, a ukazuju na to da su poslodavci spremni da ponude bolje uslove kako bi pronašli stručne radnike u ovim oblastima.

To što su zidari najplaćeniji, i ne iznenađuje mnogo, već samo pokazuje koliko su traženi zbog ogromnog broja građevinskih projekata u zemlji, od stambenih kompleksa, do infrastrukturnih radova. Kako je ranije rekao Nebojša Nešovanović, gradnja u Srbiji tokom prošle godine bila na istorijskim maksimumima.

Zidari najviše zarađuju Foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

"Ona je čak prevelika i za trenutnu demografiju Srbije. Gradi se i prodaje tri puta više", rekao je on.

Isto istraživanje pokazalo je da su se u prvoj polovini godine u oglasima za poslove, prosečne zarade kretale od oko 70.000 dinara za prodavce i konobare, do preko 100.000 dinara za kuvare i vozače.

"Komercijalistima je najčešće nuđeno prosečno oko 88.000 dinara, prodajnim savetnicima 92.000, a telefonskim operaterima oko 84.000 dinara. Magacioneri i radnici u proizvodnji mogli su u proseku da očekuju nešto više od 74.000 dinara, dok su administrativni radnici mogli da zarade oko 77.000 dinara", navode.

Zanatlije će uskoro imati primanja kao IT-ijevci

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, naveo je da plate kvalifikovanih radnika i zanatlija u zemlji rastu zbog čega će ubrzo dostići nivo primanja u IT industriji.