Tako je, uostalom kao i ranijih godina, najveći broj kandidata konkurisao za Fakultet organizacionih nauka (FON), Ekonomski, Medicinski, kao i Pravni fakultet. Ogromna navala na FON posledica je pre svega što ljudi s njegovom diplomom lako dolaze do posla, kao i to što zarade u IT sektoru idu i do 7.000 evra, na koliko mogu da računaju vrhunski IT inženjeri i menadžeri. Ipak, prosečna plata u IT sektoru se kreće od 1.620 do 1.695 evra.