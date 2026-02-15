Slušaj vest

Na obroncima planine Radan sa borovima i netaknutom prirodom nalazi se Prolom banja jedna i potpuno jedistvena kao lečilište ne samo u Srbiji već i u ovom delu sveta. Banja je smeštena 22 kilometra jugoistočno od Kuršumlije. Nalazi se u Jablaničkom okrugu, oko 300 km jugozapadno od Beograda, podno planine Radan.

Kako doći do Prolom Banje

Do nje se iz Beograda stiže za oko četiri do pet sati vožnje automobilom često preko valovitih sela i krajolika koji oduzimaju dah. Put kojim se dolazi do Prolom banje samo je uvod u ono što vas čeka - netaknuta priroda, strme padine koje se stapaju sa nebom i tišina koja umiruje baš kao što čuvena banjska voda leči.

Pre nego što je Prolom banja postala priznata medicinska destinacija, o njenoj vodi kružile su mnoge narodne priče. Legenda kaže da je davno, na mestu današnje banje, pastir primetio kako mu se rane na nogama brzo zaceljuju kada je vodom iz dubokog izvora prao rane. Vremenom su meštani počeli da dovode rođake i prijatelje koji su patili od bolova, a uskoro je glas o čudotvornoj vodi stigao do samog kneza Miloša Obrenovića koji je od tada omogućio da mesto postane dostupno svima. Ipak, banjski status je dobila tek 1977. pa se smatra jednom od mlađih banja u Srbiji.

Specifičnost prolom vode

Samo ime Prolom potiče od reči prolomljeno, što simbolizuje proboj tektonskih slojeva zemlje iz kojih izvire voda koja je snažna i jedinstvena. Prolom voda izvire na padinama planine Radan, na dubini od oko 220 m ispod površine zemlje iz dubokih, geološki stabilnih slojeva zemlje gde se jedinstveni, prirodni sastav formirao vekovima.

Prolom voda je prirodna mineralna voda vrlo specifičnog sastava, ona je visokoalkalna (pH oko 8,5 do 8,8+) što znači da je bazna (alkalna), a ne kisela, pa pomaže u neutralizaciji kiselosti u organizmu. Takođe je i niskomineralizovana (oligomineralna) zato što je ukupna količina rastvorenih minerala (suvi ostatak) je relativno mala zbog čega se može piti u većim količinama bez opterećenja organizma.

Za koja stanja se preporučuje

Prolom voda se smatra najlekovitijom u Srbiji, a mnogi stručnjaci porede je sa čuvenim termalnim vodama sveta na Islandu, u Japanu ili francuskim banjama, ali je naša lekovita voda po svom sastavu potpuno jedintvena. Često je piju bubrežni bolesnici zato što pomaže kod izbacivanja peska i sprečava pojavu kamena u bubregu. U terapisjke svrhe koristi se i za sledeća stanja:

Problema sa kretanjem i reumatskih tegoba

Artritisa i išijasa

Sportskih povreda i oporavka mišića

Hroničnih bolova u leđima

Nervnih i stresnih stanja

Problema sa cirkulacijom

Lečenje bubrega

Mokraćnih puteva

Rreume

Kože

Gastro obolenja

Neki čak tvrde da nema bolova sa kojima Prolom voda ne može barem donekle da pomogne. Pored medicinskih programa, Prolom Banja nudi i bogatstvo wellness sadržaja, uključujući termalne bazene, saune, parna kupatila i relax zone, čime se spaja terapija i uživanje u prirodi. Bilo da gosti dolaze zbog zdravlja, oporavka nakon povreda ili hroničnih stanja, ili jednostavno želite odmor od svakodnevnog stresa, Prolom Banja pruža sigurno i prijatno okruženje za sve generacije. Prolom banja ima i kompleks otvorenih bazena, pa je sjajan izbor za letnji predah i odmor.

Đavolja varoš - jedinstveni fenomen

A, kada ste već u Prolom banji bila bi prava šteta da ne obiđete Đavolju varoš, jedinstveni prirodni fenomen koji oduzima dah. U pitanju je prirodni kompleks stena i “kula” koje su formirane erozijom i vekovima delovanja prirodnih elemenata. Ove fascinantne formacije gotovo deluju kao da ih je izgradio nevidljivi arhitekta. Legenda kaže da su stene ostaci izgubljenog grada koji je bio proklet, a ima i narodnih priča da su to okamenjeni svatovi para koji nije znao da je u srodstvu, a krenuli su na venčanje.

Tokom boravka u Prolom banji ne smete da propustiti lokalne specijalitete kao što su jagnjetina sa roštilja, čorbe i paprikaši planinskog stila, domaće knedle, pirotski sir i vina iz okolnih vinograda. Jela se pripremaju od namirnica sa lokalnih gazdinstava, pa je sve prirodno i zdravo.

Cene smeštaja

Kad je u pitanju smeštaj u ponudi je boravak u nekom od hotela ili privatan smeštaj. Noćenje u privatnom smeštaju, posebno van letnje sezone može se naći za samo 10 evra, dok su cene hotela nešto više. Uprkos velikoj potražnji pred letnju sezonu, smeštaj se može naći već od 2.600 dinara.