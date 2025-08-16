Odlučuju se za odmor na drugim mestima

Tokom letnjih meseci očekuju rast broja putovanja za tri posto, međutim, prodaja individualno organizovanih putovanja automobilom, vozom ili autobusom u padu od dva posto. A to nije dobra vest za Hrvatsku koja je južnim nemačkim pokrajinama autodestinacija.

Odmor kod kuće

Kada je reč o trendovima, Nemci su se očigledno okrenuli i odmoru u sopstvenoj zemlji. Podaci nemačkog Saveznog ministarstva privrede i energetike pokazuju da su nemački hoteli i hosteli prošle godine ostvarili rekordnih 496,1 milion noćenja, a trend rasta nastavljen je i u prvoj polovini 2025. godine.

Nemci biraju da odmor i u svojoj zemlji ove godine Foto: Yordan Rusev / Alamy / Alamy / Profimedia

Nemački hoteli i drugi veliki pružaoci usluga smeštaja ostvarili su u prvih šest meseci ove godine rekordnih 223,3 miliona noćenja, što je porast od 0,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to uprkos padu dolazaka i noćenja stranih gostiju.

Skok, pa nizbrdica

Jun je doneo skok nemačkih dolazaka, zbog rasporeda praznika, dok se jul pokazao kao velika „rupa“ sa sedam posto manje dolazaka i pet posto manje noćenja.

"U letnjim mesecima, julu i avgustu, imamo manje gostiju, i to iz nekoliko razloga. Najviše zato što je Hrvatska, zbog ponude, mislim na mali broj all inclusive aranžmana, viših cena u poređenju sa drugim destinacijama, prilično skupa za porodični odmor.Hrvatska je u odnosu na ranije postala znatno skuplja, posebno poznate destinacije poput Dubrovnika, Rovinja ili Hvara.

Svesni da su skuplji i od Španije Foto: Promo/Pixabay

U poređenju sa Turskom, Hrvatska je jasno skuplja, dok je u odnosu na Grčku i Španiju slična ili malo skuplja, zavisno od regije. Tako da, ko želi da uštedi, trebalo bi da odabere manja mesta ili da putuje u Hrvatsku van glavne sezone. Što se tiče brojki u poređenju sa 2024, očekujemo da će 2025. godina biti slična. Verujemo da nećemo imati značajniji porast broja gostiju iz Nemačke" rekao je Martin Misir.

Podsetimo, nedavno se pisalo o astronomskim cenama u Hrvatskoj, ali i o iskustvima zaprepašćenih turista.

Hrvatici preselo u sopstenoj zemlji

Jednoj domaćoj turistkinji tako je već "presela jutarnja kava". Neoprezno, da nije prvo pogledala u cenovnik, odlučila se za ledenu kafu. Cena sedam evra!

Neki su je, međutim, podučili da je još i dobro prošla. Ledenu kafu u pojedinim jadranskim kafićima, kažu, naplaćuju i deset, pa i 12 evra.

Gošća iz Britanije u čudu

Sobu sa bračnim krevetom i kupatilom, ali bez prozora, za tri noći, platila je 500 evra.

Analizirajući stotine cena, zaključila je da večera za dvoje u proseku košta 40 do 60 evra.