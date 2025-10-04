Slušaj vest

Mina Filipović iz Beograda sa suprugom upustila se u veliki izazov, a danas u toj istoj kući žive okruženi prostorom koji odiše toplinom i kreativnošću.

Put kojim je Mina Filipović išla prilično je zanimljiv – od studija za radnog okupacionog terapeuta, preko rada u kozmetičkim salonima, sve do otkrivanja strasti prema dizajnu enterijera.

"Tokom studija sam radila masaže, a kasnije sam učila da radim manikir, pedikir, trepavice i mikroblejding obrva. Ljubav prema estetici oduvek je bila prisutna", ispričala je ona.

Ipak, još u detinjstvu je maštala o uređenju prostora.

Na njenom Instagram profilu, gde ima preko 41 hiljadu pratilaca, Mina deli strast prema enterijeru, dekoraciji, fotografiji i „uradi sam“ projektima. Njen feed postao je svojevrsni album uspomena i ideja, ali i dokaz da se ljubav prema uređenju prostora može pretočiti u životni stil.

Tamo je dokumentovana i transformacija kuće u Zemunu koju je njen suprug nasledio od dede. Kuća, izgrađena 1962. godine, bila je u jako lošem stanju i činilo se gotovo nemogućim od nje napraviti dom.

Tri meseca radova

Prvobitni plan bio je da izgrade malu montažnu prizemnu kuću okruženu cvećem, ali komplikovana papirologija i nerešeni suvlasnički odnosi sprečili su izgradnju. Jedino rešenje bilo je adaptirati staru kuću.

"Izvođač nam je čak rekao da bi bilo jeftinije i lakše sve srušiti i krenuti ispočetka", priseća se Mina.

Uprkos svemu, odlučili su se za kompletnu rekonstrukciju. Srušeni su skoro svi unutrašnji zidovi, uvedene su nove instalacije i promenjen je raspored prostorija. Od trenutka kada su počeli do useljenja prošla su samo tri meseca. Kuća je dobila koncept otvorenog prostora, sa velikim balkonskim vratima koja propuštaju svetlost. Od stare konstrukcije ostao je samo zid od cigle u dnevnoj sobi – sve ostalo je novo, ali ojačano čeličnim gredama.

Dizajn bez arhitekte

Nisu imali arhitektu – Mina je sama crtala planove i projektovala raspored.

"Danima i noćima sam merila, istraživala i prepravljala. Na kraju sam izvođačima pokazala svoj nacrt i pitala mogu li da rade prema njemu – i pristali su", kaže.

Sve je napravila za samo tri meseca Foto: Printscreen/Instagram/zgodno.mesto

Život u hygge stilu

Danas, kada su radovi gotovi, Mina kaže da konačno živi ono o čemu je maštala u studentskim danima – svoj dom u kojem može da uživa u malim svakodnevnim ritualima. Vodi se danskom filozofijom hygge, prema kojoj se sreća pronalazi u sitnicama i toploj atmosferi doma.

"Za mene je to šolja kafe ili čaja dok sam ušuškana među jastucima, uz keks i knjigu, umotana u toplo ćebe. U pozadini svira tiha gitara, a prostor osvetljava toplo žuto svetlo i sveće", opisuje.